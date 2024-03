Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Blisko 100 tys. zł stracił mieszkaniec powiatu brzeskiego, który padł ofiarą fałszywego doradcy inwestycyjnego. 52-latek umożliwił oszustowi dostęp do swojego konta bankowego poprzez zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi. Policja apeluje: chęć łatwego i szybkiego zysku często kończy się utratą sporej gotówki.

"Bochnia przyspiesza" - to hasło programowe Magdaleny Łacnej, kandydatki na burmistrza Bochni z list Koalicji Obywatelskiej. Jej główne postulaty to rozwój komunikacji publicznej w mieście oraz budowa nowej sali koncertowej połączonej z biblioteką.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

W nocy z 12 na 13 marca doszło do pożaru dobudówki budynku gospodarczego w Lipnicy Górnej. Ogień zagrażał głównemu budynkowi, na szczęście dzięki sprawnej akcji strażaków udało się temu zapobiec. Okoliczności pożaru wyjaśnia policja.

Komisarz wyborczy w Tarnowie stwierdził, że odmowa rejestracji list kandydatów PiS do rady gminy Bochnia była słuszna. Gminna komisja wyborcza odmówiła ich rejestracji, bo stwierdziła kilka uchybień, m.in. wycofanie się jednego z kandydatów na radnych i podpis osoby nieżyjącej od 2022 roku. Tę ostatnią sprawę zgłoszono do prokuratury.