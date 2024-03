Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Brzesku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ostatnie pół roku było dla Lucyny Mazur z Czchowa czasem, którego nie zapomni do końca życia. Kobieta wzięła udział w talent show „The Voice Senior”, docierając do samego finału. I choć nie ona wygrała, uważa że dostała doskonały prezent od losu, a zdobyte doświadczenia będzie rozwijała w przyszłości.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w powiatach bocheńskim i brzeskim zostanie zrealizowanych wiele remontów dróg. Samorządowcy podpisali umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Jakie będą to drogi i w jakiuch gminach?

Do wiosny został niecały miesiąc, ale słoneczne i ciepła pogoda już zachęca do tego, aby wyciągnąć rower z garażu czy piwnicy i wyruszyć na przejażdżkę. Tym bardziej, że w okolicach Tarnowa, przez zimę przybyło nowych tras rowerowych. Zanim jednak siądziemy na jednoślad, warto sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku i odpowiednio przygotować go do sezonu. To dobry czas na odwiedzenie serwisu rowerowego i skorzystanie z usługi profesjonalistów. Nasz ranking powstał na podstawie opinii internautów w Google, którzy ocenili poszczególne serwisy i przyznali im gwiazdki. Do zestawienia wybraliśmy dziesięć z nich z najwyższą oceną. W przypadku takiej samej liczby gwiazdek o wyższym miejscu decydowała większa liczba opinii.