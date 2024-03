Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Brzesko, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pierwsze wiosenne burze w regionie tarnowskim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, w wielu domach nie ma prądu ”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pierwsze wiosenne burze w regionie tarnowskim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, w wielu domach nie ma prądu W sobotę (23 marca) przez region tarnowski przeszła burza, której towarzyszyły silne podmuchy wiatru i opady deszczu. Najwięcej pracy przy usuwaniu skutków nawałnicy mieli strażacy w powiecie bocheńskim. 📢 W Lipnicy Murowanej trwają przygotowania do niedzielnego konkursu palm. Jak wykonuje się palmę wielkanocną? Zobacz wideo Już po raz 65. w Lipnicy Murowanej odbędzie się konkurs palm wielkanocnych. Przygotowania trwają już od wielu tygodni, ale ich kulminacja ma miejsce w ostatnich dniach przed Niedzielą Palmową. Palmy są strojone kwiatami z bibuły i bukszpanem, a w niedzielny poranek będzie wiadomo, czy ktoś zdoła pobić rekord z 2019 roku. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia.

📢 Poznaj imię swojego Anioła Stróża i jego moc! Wystarczy do tego jedynie data urodzenia Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy masz Anioła Stróża? Ten motyw odgrywa znaczną rolę w chrześcijaństwie. Anioł Stróż według wierzeń towarzyszy nam przez całe życie, oferując ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. Jednak czy wiesz, jak się nazywa? Jeśli nie, teraz możesz to sprawdzić!

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejna konfiskata auta za jazdę po alkoholu. Pijany kierowca BMW wpadł dzięki zgłoszeniu, które wpłynęło do dyżurnego KMP w Tarnowie Kolejny kierowca w regionie stracił samochód za jazdę na „podwójnym gazie”. Kierowca BWM został zatrzymany przez policjantów z drogówki na ulicy Nowodąbrowskiej. Wpadł dzięki zgłoszeniu, które wpłynęło do dyżurnego KMP w Tarnowie.

📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Na szczęście nie musimy się śmiać ze Szczęsnego Mecz Polska - Estonia toczył się do jednej bramki, szczególnie wtedy, gdy jeden z gości na warszawskich salonach musiał je opuścić z uwagi na czerwoną kartkę. Jak się jednak okazało, naszym piłkarzom i tak przytrafił się przykry moment, gdy Estończycy chwilę ich rozluźnienia zamienili na gola. Chyba nigdy nie widzieliśmy tak wściekłego Wojciecha Szczęsnego. Warto bowiem wiedzieć, że był to jedyny celny strzał przyjezdnych na PGE Narodowym. Najmniej pocieszony był jednak Robert Lewandowski, bo mimo kilku prób ani razu nie trafił do siatki. Czynili to jego partnerzy i Biało-Czerwoni wygrali 5:1. We wtorkowym finale baraży w Cardiff z Walią już takiego spacerku nie będzie. Śmiejmy się więc, póki możemy... Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Przed uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej osobiste wyzwania i wiele kilometrów do pokonania. Pod Tarnowem przybyły nowe trasy Na ten dzień wiele osób czekało przez cały rok. Bo choć na Ekstremalną Drogę Krzyżową można wybrać się w dowolnym terminie i w zasadzie o każdej porze, to jednak właśnie w piątek (22 marca) planowana jest tegoroczna odsłona tego wyjątkowego wydarzenia, którego uczestnicy będą wzmacniać się duchowo, zmagając się na trasie ze swymi słabościami, zmęczeniem i zwątpieniem. 📢 Pożar w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Proszówkach koło Bochni, 39-latek z poparzeniami trafił do szpitala 39-letni mężczyzna doznał poparzeń i trafił do szpitala w wyniku pożaru, do jakiego doszło w czwartek 21.03 koło Bochni. Ogień wybuchł na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego w Proszówkach. Do akcji gaśniczej zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.

📢 Kandydaci do rady gminy i kandydaci na wójta w gm. Szczurowa w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Znamy listy osób kandydujących na wójta i kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w gm. Brzesko Wybory 2024 już wkrótce odbędą się w Polsce. Przeczytaj, kto kandyduje do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na burmistrza. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady gminy i kandydaci na wójta w gm. Borzęcin Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Znane są nam listy kandydatów do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na wójta. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować na swoich faworytów. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Pełną listę kandydatów znajdziesz poniżej.

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

📢 W Brzesku zamontowano system monitoringu na terenie skateparku, obiekt już gotowy Na terenie skateparku w Brzesku zakończył się montaż systemu monitoringu. Wyczekiwana przez młodzież inwestycja jest już gotowa i można z niej korzystać. Prace nad nią pochłonęły 2,4 mln zł.

📢 Pustynia Błędowska w słoneczny dzień pełna turystów. Wielu przyjechało na rowerach, dużo spacerujących z psami. Zdjęcia Pustynia Błędowska przyciąga w każdy słoneczny dzień, szczególnie w weekendy. W niedzielę 17 marca 2024 roku było wyjątkowo dużo turystów, wielu z nich przyjechało z dziećmi. Zobaczcie zdjęcia wykonane przy tarasach Róża Wiatrów. 📢 NFZ ukarał lekarkę spod Brzeska za wypisywanie recept na darmowe leki dla seniorów. Pacjenci wpłacili pełną sumę w 24 godziny. Wideo 56 tys. zł kary musiała zapłacić Danuta Hauben, 86-letnia dziś lekarka z Porąbki Uszewskiej koło Brzeska za to, że wypisywała recepty na darmowe leki dla seniorów. To efekt kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Gdy w internecie uruchomiono zrzutkę na ten cel, pełną kwotę zebrano w jedną dobę.

📢 Pierwsze wnioski w trybie wyborczym w powiecie brzeskim oddalone. Poszło o wydatki gm. Czchów na paliwo oraz banery w gm. Brzesko Kampania wyborcza nabrała już tempa. Sąd Okręgowy w Tarnowie rozpatrzył już dwa wnioski złożone w trybie wyborczym z terenu powiatu brzeskiego. Jeden dotyczył gminy Czchów, drugi gminy Brzesko. W obu przypadkach sąd oddalił powództwa komitetów wyborczych. 📢 Protesty rolnicze w regionie tarnowskim. W środę - 20 marca kierowcy znowu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, blokadami dróg i mostów Rolnicy w środę (20 marca) ponownie wyjadą traktorami i maszynami rolniczymi na drogi. W całej Polsce planowana jest rekordowa liczba około 600 blokad. Utrudnienia napotkają także kierowcy w regionie tarnowskim.

📢 Marta Mrzygłód, kandydatka na burmistrza Bochni, przedstawiła program. "Bochnia zasługuje na to, żeby mieszkańcy żyli w dobrobycie". Wideo Marta Mrzygłód, kandydatka na burmistrza Bochni, zaprezentowała swój program dla tego miasta. Jej zdaniem Bochnia powinna bardziej wykorzystywać swój potencjał związany z kopalnią soli. Kandydatka uważa też, że miasto powinno być bardziej otwarte na przedsiębiorców i częściej korzystać z partnerstwa publiczno-prywatnego.

📢 Jan Truś, kandydat na wójta gminy Bochnia: dług gminy w dekadę wzrósł blisko 10 razy. Zobacz wideo W ciągu dekady zadłużenie gminy Bochnia wzrosło blisko 10-krotnie – zwrócił uwagę kandydat na wójta tej gminy Jan Truś. Jego zdaniem obecna władza niewłaściwie gospodaruje wydatkami, czego dowodem mają być najwyższe podatki rolne w całym powiecie bocheńskim. 📢 Iga Świątek z kryształowym trofeum za triumf w tenisowym Indian Wells. Sesja zdjęciowa Polki ze słynną aktorką Zendayą Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.

📢 Miłośnicy lodowatych kąpieli pożegnali zimę nad Zalewem Kakałko! Tak wyglądał III Zlot Morsów Powiatu Tarnowskiego koło Żabna. WIDEO Miłośnicy zimnych kąpieli zjechali w niedzielę (17 marca) do Podlesia Dębowego (gmina Żabno). Nad Zalewem Kakałko odbył się III Zlot Morsów Powiatu Tarnowskiego. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Mimo lodowatej wody, humory wszystkim dopisywały. Zobaczcie, jak bawiły się morsy!

