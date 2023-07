Lipiec 2023 w Brzesku: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 1.07.2023”?

Przegląd czerwca 2023 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 1.07.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Poważny wypadek w Tymowej. Pomocy medycznej potrzebował mężczyzna, którego kopnął koń. Na miejsce został skierowany śmigłowiec LPR Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek (29 czerwca) w Tymowej koło Czchowa (powiat brzeski). Specjalistycznej pomocy medycznej wymagał mężczyzna, który został kopnięty przez konia.

📢 Wypadek na DK75 koło Brzeska, samochód wypadł z drogi i uderzył w przepust. Dwie osoby ranne, są utrudnienia Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do jakiego doszło w niedzielne (25.06) popołudnie na drodze krajowej nr 75 w Tymowej w powiecie brzeskim. Samochód osobowy wypadł tam z drogi i uderzył w przepust. Są utrudnienia w ruchu.

Prasówka lipiec Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ruszają wakacyjne "Spacerki" po Tarnowie oraz po atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu. Gdzie i kiedy będzie czekał przewodnik? Przez całe wakacje można będzie zwiedzać Tarnów i wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie z przewodnikiem. Rozpoczyna się kolejna odsłona „Spacerków”, które w tym roku zyskają dodatkową atrakcję, a zarazem udogodnienie.

📢 Wypadek w Gnojniku. Na drodze krajowej nr 75 zderzył się samochód osobowy i motocykl, jedna osoba ranna, są utrudnienia w ruchu. Zdjęcia W środę w godzinach popołudniowych w Gnojniku (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Tak mieszka Jagna Niedzielska. Koniecznie zobacz jej chatkę z piernika. Tak się urządziła polska królowa zero waste Jagna Niedzielska to polska ikona idei zero waste. Rozpoznawalność przyniósł jej programy telewizyjne – „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” i „Widelcem po mapie”. Propagatorka nurtu zrównoważonego rozwoju popularyzuje go m.in. w książce „Bez resztek”. Na swój drugi dom Jagna Niedzielska wybrała Szczawno-Zdrój, gdzie stworzyła wyjątkowy projekt „Dom z piernika”. Zobacz, jak w tej niezwykłej przestrzeni dumnie się prezentują porcelanowe bibeloty i meblarskie perełki designu.

📢 Wypadek w Borzęcinie na DW 964, kierowca bmw wypadł z drogi i wjechał do rowu, 40-latek trafił do szpitala. Zdjęcia W nocy z poniedziałku na wtorek (19/20.06) w Borzęcinie doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego marki bmw zjechał na lewy pas, po czym wjechał do rowu, uderzając w drzewa. Mężczyzna został zabrany do szpitala. 📢 Małopolski Festiwal Smaku w Brzesku. Na Rynku trwało w niedzielę „Pełno…LETNIE Smakowanie”. Zobacz zdjęcia Kilka tysięcy osób odwiedziło w niedzielę (18 czerwca) brzeski Rynek, który był areną pierwszej odsłony tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Smaku „Pełno…LETNIE Smakowanie”. Wydarzenie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Brzesku. 📢 Za nami Dni Bochni 2023. Było wiele atrakcji i ciekawych koncertów. Zobacz zdjęcia Dni Bochni 2023 przeszły już do historii. Przez kilka dni miasto oferowało wiele ciekawych atrakcji dla osób w każdym wieku. Począwszy od czwartku aż do niedzieli, można było uczestniczyć w wartościowych koncertach, zarówno w Muzeum, jak i w Szkole Muzycznej, na balkonie przy ul. Białej oraz na płycie Rynku. Nie zabrakło też wielu innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

📢 Wypadek zburzył ich szczęście rodzinne. Przedwcześnie urodzony Gabryś walczy o życie, a jego mamę czeka długa rehabilitacja Trwa walka o życie Gabrysia, wcześniaka, który przyszedł na świat po wypadku w okolicach węzła autostradowego w Bochni. Za kierownicą siedziała jego mama w zaawansowanej ciąży. Sama doznała licznych obrażeń, m.in. złamania obu nóg. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Sensacyjne odkrycie w Kanadzie. Odnaleziono album z unikatowymi zdjęciami pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz Unikatowa kolekcja zdjęć, przedstawiających deportację pierwszych Polaków do tworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, została odnaleziona w... Kanadzie. To blisko sto fotografii o istnieniu których do tej pory nie wiedziano. W marcu trafiły do Marka Tomaszewskiego - znanego kolekcjonera z Tarnowa, aby po trzech miesiącach znaleźć się w wyjątkowym albumie, którego prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami 83. rocznicy I transportu. 📢 Takiego pociągu w Tarnowie jeszcze nie było. Można już wsiąść do panoramicznego wagonu i podziwiać w czasie podróży widoki za oknem Tarnów znalazł się na trasie przejazdu pociągu, do którego od niedzieli (11 czerwca) dołączany jest również, pierwszy taki w naszym kraju, panoramiczny wagon rodem ze Szwajcarii. Skład z przeszklonym wagonem, dwukrotnie w ciągu dnia pojawia się na tarnowskiej stacji, wzbudzając duże zainteresowanie wśród podróżnych na peronach. Pierwsi tarnowianie mieli już okazję usiąść w fotelach i podróżować w komfortowych warunkach.

📢 Groźny nocny wypadek w Rzezawie, osobowa honda dachowała na skrzyżowaniu w centrum miejscowości. Zdjęcia W nocy z poniedziałku na wtorek (12/13.06) w Rzezawie doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na jednym ze skrzyżowań w centrum wsi dachował samochód osobowy. Za kierownicą siedział 18-latek. 📢 Zielona oaza w samym sercu Tarnowa. Bajkowy ogród przy ulicy Legionów to efekt ciężkie pracy i pasji Ryszarda Fiedorako Przekraczając próg jednej posesji przy ulicy Legionów w Tarnowie, wchodzi się do zupełnie innego świata, a różnorodność znajdujących się tutaj roślin przyprawia o zawrót głowy. Ogród Ryszarda Fiedorako to prawdziwa oaza zieleni w samym centrum Tarnowa, dopracowana w najmniejszym szczególe.

📢 Perły motoryzacji zaparkowały przy Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów. Tak wyglądał IX Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Mamy zdjęcia! Kilkadziesiąt unikatowych samochodów z całego stulecia pojawiło się w sobotę (10 czerwca) na parkingu przy Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów, gdzie odbył się kolejny etap IX Tarnowskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Perły motoryzacji wzbudziły spore zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy chętnie je oglądali i robili sobie z nimi zdjęcia.

📢 Na drodze wojewódzkiej nr 965 pod Bochnią zapalił się samochód osobowy. W Nowym Wiśniczu interweniowały służby Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (10 czerwca) nad ranem, na drodze wojewódzkiej nr 965. W miejscowości Nowy Wiśnicz samochód osobowy po uderzeniu w znak drogowy i ogrodzenie dachował, a następnie stanął w płonieniach.

