Prasówka 21.05.2023 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 17.05 koło Brzeska. Na drodze prowadzącej do jednej ze żwirowni ciężarówka wpadła do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W Parku Leśnym w Brzesku trwają prace związane z budową skateparku. Obiekt ma być gotowy za kilka miesięcy i niewątpliwie stanie się atrakcją wśród młodzieży. Jego budowa pochłonie ponad 2,4 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego w Bochni weszła w kolejną fazę. Obejmuje ona zerwanie asfaltu z ulicy Poniatowskiego na odcinku ok. 400 metrów. Aby to było możliwe, we wtorek 16.05 wprowadzono ruch wahadłowy. Duży parking po południowej stronie ulicy jest obecnie niedostępny dla kierowców, bo i tam nawierzchnia bitumiczna zostanie zerwana.