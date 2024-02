Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Mieszkaniec Brzeska złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego pobierania opłat na kilku ulicach w mieście. Po zdarciu starego asfaltu i położeniu nowego parkingi wzdłuż tych ulic straciły status płatnych, jednak zabrakło informacji, że opłaty nie są na nich pobierane. Sytuacja trwała ok. pięciu miesięcy.

W sobotę 24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie zorganizowany zostanie Feryjny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży. W grupie A zagrają juniorzy w wieku od 13-18 lat (roczniki 2006-2011), a w grupie B juniorzy do 12 lat (rocznik 2012 i młodsi).

Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".