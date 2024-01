Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Stylizacje na karnawał mogą namieszać w głowie! Moda dynamicznie się zmienia, a w ostatnim czasie łączy dawne trendy i nowoczesne rozwiązania. Co więc wybrać na karnawałową imprezę? Warto zainspirować się kreacjami gwiazd. Spójrz na stonowaną, ale wyrazistą stylizację Grażyny Torbickiej, modowe szaleństwo Małgorzaty Rozenek, a także wybory Katarzyny Cichopek, Haliny Frąckowiak, Katarzyny Zielińskiej i innych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa metodą na BLIK, do którego doszło 9 października 2023 roku. Do sprawy poszukiwane są dwie osoby, których wizerunek został rozesłany do prasy.

Kierowcy z Brzeska muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ulicy Okocimskiej. Została ona zamknięta pomiędzy ulicami Świerkową i Bronisława Czecha z powodu awarii kanalizacji deszczowej.

Impreza Energy Legends odbyła się w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Za konsolą stanęli kultowi DJ, czyli Bolek, Maximo, Thomas oraz Hubertus. Ponadto goście popularnej dyskoteki mogli bawić się podczas Retro Show w wykonaniu wirtuoza keyboardu DJ Dziekana. Zobaczcie, co tam się działo.