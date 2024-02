Prasówka tygodniowa z 18.02.2024 w Brzesku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Które muzea Krakowa są tak dobre, że trzeba je zobaczyć właściwie obowiązkowo choć raz w życiu? Które są tak nietypowe, zaskakujące i unikalne, że nie ma podobnych w całej Polsce? Albo do którego muzeum najlepiej wybrać się z dziećmi? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do naszego przewodnika po 17 najciekawszych muzeach Krakowa dla dorosłych i dzieci. Sprawdziliśmy też, kiedy wstęp do tych niezwykłych miejsc jest darmowy!

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

14 lutego przypadają Walentynki, czyli Święto Zakochanych. To okazja, by wręczyć ukochanej osobie bukiet kwiatów. Kwiaciarnie z regionu specjalizują się w wyszukanych kompozycjach dedykowanych specjalnie na Dzień Świętego Walentego. Jakie kwiaciarnie w Tarnowie, Bochni i Brzesku najwyżej oceniają internauci? Zestawienie obejmuje lokale z co najmniej 20 opiniami na dzień 14.02.2024.

Malik Montana wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W miniony piątek (9 lutego) klubowicze bawili się przy rytmach hip-hopowych przebojów kontrowersyjnego rapera. Jak zwykle w Przytkowicach nie zabrakło niesamowitych efektów specjalnych i dodatkowych atrakcji. To była szalona piątkowa noc.. Zobaczcie, co tam się działo.

Danzel & DJ Hazel wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (10 lutego) klubowicze bawili się przy muzyce sprzed lat podczas cyklicznej imprezy Retro Party. Była to niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed dekady. Na sali dance wystąpił Danzel, twórca takich hitów jak „Pump It Up” czy „Put Your Hands Up In The Air”. Na głównej scenie rządził natomiast DJ Hazel. Zobaczcie, co tam się działo.