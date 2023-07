Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Brzesku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Centrum Informacji Turystycznej w Bochni zorganizowało wakacyjny program skierowany do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Motywem przewodnim spotkań jest „Niezbędnik Małego Turysty”. W minioną środę (5.07) uczestnicy poznali wakacyjne ABC rowerzysty. Dzięki policjantom z bocheńskiej komendy mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę także w praktyce. Udział w cotygodniowych zajęciach jest bezpłatny.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

Rozpoczęły się wakacje. To czas, gdy gastronomia czy hotelarstwo potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Te są chętnie widziane również na podtarnowskich plantacjach przy zbiorach warzyw i owoców. Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Tarnowie posiada jednak również inne oferty tymczasowego zatrudnienia, które adresowane są między innymi do uczniów i studentów, którzy czas przerwy w nauce mogą wykorzystać, aby dorobić sobie do kieszonkowego. W galerii prezentujemy, kogo poszukują w tym momencie pracodawcy i jakie wynagrodzenie oferują.