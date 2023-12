Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi. 📢 Duże zainteresowanie akcją "Gazety Krakowskiej" w Gemini Park Tarnów. Mieszkańcy otrzymali gwiazdy betlejemskie za surowce wtórne. WIDEO Kilkaset gwiazd betlejemskich rozdano podczas sobotniej (16 grudnia) akcji ekologicznej "Gazety Krakowskiej" w Centrum Handlowym Gemini Park Tarnów. Mieszkańcy w zamian za przyniesione surowce wtórne otrzymywali świąteczne kwiaty. Chętnych, by udekorować nimi dom i przy okazji zadbać o środowisko nie brakowało.

📢 Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym na DK 94 w Brzesku. Są ranni. Obwodnica miasta jest zablokowana w obu kierunkach Trzy osoby zostały ranne w wypadku, który wydarzył się w piątek (15 grudnia) po południu na obwodnicy Brzeska, w ciągu Drogi Krajowej nr 94. Trwa akcja ratownicza. Na miejscu lądował między innymi śmigłowiec LPR.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo.

📢 Tragedia na drodze pod Brzeskiem. W wypadku motocykla i samochodu osobowego w Przyborowie zginął 15-letni chłopiec Nie żyje 15-latek poszkodowany w wypadku, który wydarzył się w piątek (15 grudnia) przed południem w Przyborowie koło Brzeska. Chłopiec kierował motocyklem, który zderzył się z samochodem osobowym. 📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie. 📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 Co zamiast sukienki na Wigilię i Boże Narodzenie? Propozycje dla pań po 40. Zobacz stylizacje Małgorzaty Rozenek w sam raz na święta Jedną z popularniejszych kobiecych stylizacji na świąteczny czas jest sukienka. Nic dziwnego, to uniwersalna propozycja może zmienić swój charakter dzięki kilku dodatkom, jest sprawdzona i elegancka, ale po latach może się też po prostu znudzić. Należy również przyznać, że nie zawsze jest to najwygodniejsza z możliwych opcji, dlatego warto nieco poeksperymentować i poszukać alternatyw. Zobacz nasze propozycje dla pań po 40-stce.

📢 Najlepsze serniki na Boże Narodzenie. Sprawdź pomysły na ciasta rozpływające się w ustach. Wybierz spośród 9 przepisów do kawy Na spodzie z ciasta kruchego lub z samej masy serowej, z dodatkiem korzennych przypraw lub cukru waniliowego. Ile gospodyń domowych, tyle sposobów na wyjątkowy sernik na Boże Narodzenie. Zebraliśmy 9 przepisów na najlepsze serniki do podania na świątecznym stole, które na długo zapadną w pamięć łasuchów.

📢 Dwa oszustwa internetowe w powiecie brzeskim jednego dnia: na pracownika banku i "na BLIK". Policja apeluje o ostrożność Oszuści, podając się za pracowników banku, przekonali we wtorek 12.12 mieszkańca powiatu brzeskiego, że jego pieniądze na koncie są zagrożone i musi je szybko przekazać w "bezpieczne" miejsce. 48-latek stracił w ten sposób kilka tysięcy złotych. Tego samego dnia w powiecie brzeskim doszło do oszustwa metodą "na BLIK".

📢 Wypadek w Trzcianie, samochód wjechał do rzeki, kierowca w stanie ciężkim trafił do szpitala Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 13.12 nad ranem w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Kierowca w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. 📢 W szpitalu powiatowym w Brzesku zakończono modernizację oddziału chirurgii za 2,5 mln zł. Zobacz zdjęcia Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Brzesku został oficjalnie uruchomiony po ośmiu miesiącach prac remontowych. Pochłonęły one ponad 2,5 mln zł. Inwestycja była dużym wyzwaniem logistycznym, ponieważ oddział ani przez jeden dzień nie pozostawał zamknięty.

📢 Brzesko wykona odwiert geotermalny. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie. Zobacz wideo Gmina Brzesko czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie odwiertu geotermalnego. Pozwoli on zbadać parametry złóż ukrytych dwa kilometry pod ziemią. Jeśli okażą się one pomyślne, powstanie możliwość korzystania z energii cieplnej zarówno do celów grzewczych, jak i do uruchomienia kąpielisk termalnych. 📢 Śnieg w Małopolsce szybko się topi. Możliwe powodzie i lokalne podtopienia Pokrywa śniegu znikała dzisiaj w oczach w całej Małopolsce. W ciągu kilku godzin w wielu miejscach znów pojawiły się trawniki. Woda spływa rowami i kanałami do rzek. Pojawiają się ostrzeżenia hydrologiczne przez podtopieniami. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 koło Bochni jedna osoba trafiła do szpitala. Są utrudnienia W poniedziałek 11.12 tuż przed godziną 14 na drodze krajowej nr 94 tuż przy granicy z Bochnią doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala.

📢 Wiersze i kolorowe murale zasłaniają w Tarnowie wulgaryzmy. To sposób na walkę z pseudograffiti na elewacjach budynków Zamiast wulgaryzmów i obraźliwych epitetów jest poezja. Tarnowianka Dorota Omylska postanowiła pozbyć się szpecących miasto bohomazów i zastępuje je wierszami napisanymi przez... mieszkańców. Dzięki jej pomysłowi swój wygląd zmieniło już kilka ścian wstydu w Tarnowie. 📢 Posesja państwa Lisów rozbłyśnie na Święta Bożego Narodzenia tysiącami kolorowych lampek. Pod Tarnowem trwają przygotowania do Magii Świąt Tysiące kolorowych światełek już niedługo oświetli jedną z posesji pod Tarnowem. U Państwa Lisów z Lisiej Góry trwają przygotowania do Magii Świąt. Jak co roku będzie bajkowo i kolorowo, a gospodarze do swojego ogrodu będą zapraszać gości.

