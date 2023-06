Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (17 czerwca) w Starym Wiśniczu (powiat bocheński). Kobieta siedząca za kierownicą opla straciła panowanie nad samochodem i wjechała do przydrożnego rowu.

Unikatowa kolekcja zdjęć, przedstawiających deportację pierwszych Polaków do tworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, została odnaleziona w... Kanadzie. To blisko sto fotografii o istnieniu których do tej pory nie wiedziano. W marcu trafiły do Marka Tomaszewskiego - znanego kolekcjonera z Tarnowa, aby po trzech miesiącach znaleźć się w wyjątkowym albumie, którego prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami 83. rocznicy I transportu.

Tarnów znalazł się na trasie przejazdu pociągu, do którego od niedzieli (11 czerwca) dołączany jest również, pierwszy taki w naszym kraju, panoramiczny wagon rodem ze Szwajcarii. Skład z przeszklonym wagonem, dwukrotnie w ciągu dnia pojawia się na tarnowskiej stacji, wzbudzając duże zainteresowanie wśród podróżnych na peronach. Pierwsi tarnowianie mieli już okazję usiąść w fotelach i podróżować w komfortowych warunkach.