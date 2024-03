Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku prowadziła w czwartek 29.02 poszukiwania 61-letniego mężczyzny, który zaginął na terenie Brzeska 29.02.2024. Z informacji przekazanych przez policję wynikało, że mężczyzna był widziany na terenie Tarnowa. Ostatecznie tam również go odnaleziono.

Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Telewizja Polska zaprezentowała sylwetki uczestników randkowego show. Dwóch bohaterów popularnego programu pochodzi z Krakowa. Stanisław, który przyjechał z Irlandii został okrzyknięty polskim Stingiem. Oto wszyscy bohaterowie i wszystko co nich wiemy. Niektóre historie są wzruszające.

Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

85-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego padł ofiarą oszustów i stracił ok. 120 tys. zł. Uwierzył w fikcyjną historię, że jego córka potrąciła kobietę w ciąży i potrzebne są pieniądze, aby mogła uniknąć więzienia. Policjanci po raz kolejny apelują do seniorów o czujność i rozwagę.

Klubowicze szukający miłości bawili się w miniony weekend w Energy 2000 w Przytkowicach. Podczas imprezy z okazji Walentynek 2024 przygotowano masę atrakcji, konkursy, niespodzianki i specjalne upominki. Tego wieczora można było wziąć udział w romantycznych profesjonalnych foto-sesjach lub pstryknąć sobie zdjęcie w ciekawej aranżacji. Ponadto na sali dance wystąpił Miły Pan. Zobacz, co tam się działo.

7-letnia Amelka z Jasienia koło Brzeska boryka się z wieloma chorobami. Wprawdzie chodzi do przedszkola, ale systematycznie odwiedza również gabinety lekarskie, rehabilitacyjne oraz szpitale. Co gorsza, na poważną chorobę cierpi również mama dziewczynki.

Na drodze krajowej nr 75 w Okocimiu doszło w środę 21.02 do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Droga została całkowicie zablokowana. Trzy osoby odniosły obrażenia i są pod opieką ratowników medycznych.

Mieszkaniec Brzeska złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego pobierania opłat na kilku ulicach w mieście. Po zdarciu starego asfaltu i położeniu nowego parkingi wzdłuż tych ulic straciły status płatnych, jednak zabrakło informacji, że opłaty nie są na nich pobierane. Sytuacja trwała ok. pięciu miesięcy.

Kierowcy z Brzeska muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu na ul. Pomianowskiej. Z powodu budowy sądeczanki nastąpi jej czasowe zamknięcie na odcinku 800 metrów, od ronda (Pomianowska/Nowy Świat/Sądecka) do ulicy Robotniczej.

W środę, 21 lutego, w Jadownikach w gminie Brzesko znaleziono ludzkie zwłoki. Znajdowały się one w korycie rzeki Uszwica. Na miejsce przybyła policja pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

Dwie różne kolumny traktorów przejechały już przez Tarnów. Jadący nimi rolnicy przez najbliższe trzy-cztery godziny będą blokować ważne ronda na drogach wjazdowych do miasta, które jednocześnie prowadzą do węzłów autostradowych przy A4 w Krzyżu i Wierzchosławicach. Duże problemy są także z przejazdem przez Wisłę.

Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce.

Do poważnego wypadku z udziałem konia doszło we wtorek rano w Starym Wiśniczu koło Bochni. 12-letnia dziewczynka została ranna w wyniku kontaktu z koniem. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

We wtorek (20 lutego) lepiej nie jechać do pracy samochodem. W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Rolników kawalkady traktorów będą przemieszczać się lub blokować wiele ważnych miejsc i dróg w regionie. W samym Tarnowie planowany jest przejazd co najmniej dwóch kolumn protestujących rolników.

Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.