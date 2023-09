Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Brzesku. Czy jesteś na bieżąco?

Na terenie gminy Czchów trwa wielkie liczenie szkód po przejściu sobotniej nawałnicy. Zdaniem burmistrza Marka Chudoby mieliśmy do czynienia z trąbą powietrzną, o czym świadczy korytarz, w którym zniszczenia są największe. Samorządowiec liczy na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Szesnaście wieńców dożynkowych można było podziwiać w niedzielę 27.08 na bocheńskim Rynku przy okazji Powiatowego Święta Plonów w Bochni. Dla rolników była to okazja do podziękowania za tegoroczne zbiory. Dożynki były również okazją do degustacji specjałów przygotowanych przez gospodynie z regionu.

Po sobotnich ulewach, które spowodowały ogromne zniszczenia w wielu gminach powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego w nocy z soboty na niedzielę (26.27.08) doszło do kolejnych niszczeń. Strażacy ciągle są dysponowani do połamanych drzew i zerwanych dachów. Kryzysowa sytuacja jest w gminie Czchów, gdzie kilka tysięcy osób jest pozbawionych prądu.

Zakończyła się 41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. W piątek (25 sierpnia) około 5,5 tysiąca pątników dotarło do celu 9-dniowej wędrówki, którym było jasnogórskie wzgórze i Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.