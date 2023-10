Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Brzesku. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10]”?

Przegląd września 2023 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 W Kopalni Soli Bochnia uruchomiono multisensoryczną trasę turystyczną „Solny Świadek”. Kosztowała 12 mln zł. Zobacz zdjęcia i wideo W czwartek 28.09 w Bochni miało miejsce uroczyste otwarcie nowej trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia. Prowadzi ona przez najstarsze wyrobiska z początków działalności bocheńskiej żupy, które wyposażono w nowoczesne elementy multimedialne. Do zwiedzania konieczne są dobre buty, hełm oraz sprawność fizyczna.

📢 Potężny most na Dunajcu pod Tarnowem przeszedł próby obciążeniowe. Najdłuższą przeprawą w Małopolsce pojedziemy za kilka tygodni Na nowo wybudowanym moście na Dunajcu pod Tarnowem w środę (27 września) od rana odbywały się testy obciążeniowe. Prowadzone były pomiary wytrzymałości i ugięcia konstrukcji oraz poszczególnych przęseł potężnej przeprawy, która stanowi najważniejszy element nowego połączenia Tarnowa z autostradą A4.

Prasówka październik Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Historyczne wydarzenie w Zakopanem. Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, że Polska będzie aplikować o letnie igrzyska olimpijskie w 2036 roku W środę, 27 września, podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem prezydent RP Andrzej Duda ogłosił oficjalnie, że nasz kraj będzie zabiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Podkreślił, że Polska w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp pod względem rozwoju i po realizacji kolejnych wyzwań infrastrukturalnych będziemy gotowi na przeprowadzenie największej sportowej imprezy na świecie.

📢 Pamiętacie "wykopki"? Do zbierania ziemniaków szły na pola pod Tarnowem całe rodziny i sąsiedzi, a nawet przyjeżdżali na wieś "miastowi" Przełom września i października to czas, kiedy na podtarnowskich polach trwały w najlepsze tradycyjne „wykopki”. Praca była ciężka i żmudna. Ziemniaki zbierane były przeważnie ręcznie i wysypywane na sterty lub na podstawione na polach wozy. Uczestniczyły w tym całe rodziny, a niejednokrotnie również sąsiedzi, a nawet „miastowi”. Dzięki zdjęciom, które znajdują się w Narodowym Archiwum Cyfrowym, możemy odbyć sentymentalną podróż, cofając się kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy to "wykopki" były czymś normalnym i angażowały mnóstwo osób. 📢 Śmierć na Bocheńcu w Jadownikach, u podnóża nieoddanej jeszcze wieży widokowej znaleziono ciało mężczyzny Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, którego zwłoki zostały znalezione u podnóża wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach. Wiadomo, że zmarły to 37-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego.

📢 Nocny pożar w Leszczynie, ogień strawił kuchnię, przed domem leżał nieprzytomny mężczyzna 39 strażaków walczyło minionej nocy (25/26.09) z pożarem, jaki wybuchł w Leszczynie (gm. Trzciana). Ogień strawił kuchnię wraz z wyposażeniem. Jedna osoba trafiła do szpitala. W chwili przybycia strażaków mężczyzna leżał nieprzytomny na zewnątrz. 📢 Moda na wieże widokowe trwa. Obiekt na Kamionnej w Beskidzie Wyspowym prawie gotowy. Zobacz zdjęcia i film Trwają zaawansowane prace przy budowie wieży widokowej na górze Kamionna (801 m n.p.m) w Beskidzie Wyspowym. Obiekt o wysokości 29 metrów powstaje na styku powiatów bocheńskiego i limanowskiego. Realizują go cztery gminy: Żegocina, Trzciana, Limanowa oraz Laskowa. Wieża będzie gotowa jeszcze tej jesieni.

📢 Salwy śmiechu i owacje na stojąco w tarnowskim teatrze. Rozpoczął się XXVII Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. Mamy zdjęcia! "Kolacja dla Głupca" rozpoczęła XXVII edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 2023. W piątek (22 września) w tarnowskim teatrze spektakl był grany dwukrotnie. Publiczność długo wiwatowała zarówno po pierwszym, jak i po drugim pokazie.

📢 Tak mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki [20.09] Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach z nowym asfaltem. Drogę zniszczono przy budowie obwodnicy Mokrzysk Ulica Trakt Królewski w Mokrzyskach doczekała się nowego asfaltu. Nawierzchnia została mocno zniszczona podczas budowy obwodnicy Mokrzysk blisko dekadę temu. Prace obejmowały ponad 1600 metrów bieżących drogi i pochłonęły ponad 1,2 mln zł.

📢 Piknik wojskowy w Brzesku-Słotwinie nieopodal muralu patriotycznego. Mamy zdjęcia i film Wiele atrakcji towarzyszyło Piknikowi wojskowemu w Brzesku w dzielnicy Słotwina. Wydarzenie miało miejsce monumentalnego muralu patriotycznego. Malowidło odsłonięto w listopadzie 2022 roku. 📢 Przerzut nielegalnych imigrantów skończył się koło Czchowa tragicznie. Poszkodowana w wypadku ciężarna kobieta w stanie ciężkim w szpitalu Obywatel Gruzji trafił do tymczasowego aresztu pod zarzutem doprowadzenia w miniony piątek (15 września) do koszmarnego wypadku na DK 75 w Będzieszynie koło Czchowa. Jak się okazuje, samochodem wwiózł do Polski nielegalnych imigrantów. Jedna z najciężej rannych w wypadku osób to kobieta w ciąży. Sprawą przerzutu migrantów zajmuje się również Straż Graniczna. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 75 w Brzesku, jedna osoba ranna, utrudnienia dla kierowców W poniedziałek 18.09 w godzinach południowych doszło do wypadku na drodze krajowej nr 75 w Brzesku. Jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni, ruch odbywa się wahadłowo.

📢 Święto Suszonej Śliwki w Iwkowej zakończone. Na stadionie w Kątach były prawdziwe tłumy. Zobacz zdjęcia Słynąca z pysznych owoców Iwkowa podsumowała tegoroczny sezon Świętem Suszonej Śliwki. Na stadionie sportowym Olimpia w Kątach miało miejsce świętowanie przy dźwiękach płynącej ze sceny muzyki oraz ciekawych występach. Jak co roku było wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.

📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

📢 Na Bocheńcu w Jadownikach obok wieży widokowej powstaje druga - radiokomunikacyjna Na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach rozpoczyna się budowa wieży radiokomunikacyjnej. Obiekt o wysokości 40 metrów będzie służył do obsługi ruchu lotniczego. Nowa wieża powstanie w odległości ok. 400 metrów od niemal już gotowej wieży widokowej, wybudowanej staraniem gminy Brzesko.

