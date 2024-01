Styczeń 2024 w Brzesku: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

Do wypadku karetki pogotowia z łanią jelenia doszło na obwodnicy Tarnowa, w ciągu Drogi Krajowej nr 94. Pojazd ratunkowy został poważnie uszkodzony, a przewożony nim pacjent został przetransportowany do szpitala zastępczym ambulansem.

Krótkie, ale intensywne opady śniegi w piątkowy poranek 22.12 spowodowały wiele niebezpiecznych sytuacji na drogach. W powiatach bocheńskim i brzeskim doszło do co najmniej trzech wypadków bądź kolizji. Bardzo trudna sytuacja występuje na drodze wojewódzkiej nr 965 w Rozdzielu w powiecie bocheńskim.

Oszuści, podając się za pracowników banku, przekonali we wtorek 12.12 mieszkańca powiatu brzeskiego, że jego pieniądze na koncie są zagrożone i musi je szybko przekazać w "bezpieczne" miejsce. 48-latek stracił w ten sposób kilka tysięcy złotych. Tego samego dnia w powiecie brzeskim doszło do oszustwa metodą "na BLIK".

W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 13.12 nad ranem w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Kierowca w stanie ciężkim został zabrany do szpitala.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Brzesku został oficjalnie uruchomiony po ośmiu miesiącach prac remontowych. Pochłonęły one ponad 2,5 mln zł. Inwestycja była dużym wyzwaniem logistycznym, ponieważ oddział ani przez jeden dzień nie pozostawał zamknięty.

Gmina Brzesko czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie odwiertu geotermalnego. Pozwoli on zbadać parametry złóż ukrytych dwa kilometry pod ziemią. Jeśli okażą się one pomyślne, powstanie możliwość korzystania z energii cieplnej zarówno do celów grzewczych, jak i do uruchomienia kąpielisk termalnych.