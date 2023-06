Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Brzesku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Pierwsze parafie nowych kapłanów z diecezji tarnowskiej. W sobotę przyjęli święcenia, a we wtorek dowiedzieli się, gdzie zostaną posłani Nowo wyświęceni kapłani diecezji tarnowskiej poznali nazwy parafii, do których zostaną posłani na swoje pierwsze placówki. Nominacje wręczył we wtorek (30 maja) neoprezbiterom ordynariusz tarnowski – bp Andrzej Jeż.

📢 Mandaryna w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Pamiętacie byłą żonę Michała Wiśniewskiego? Mamy zdjęcia! Mandaryna, czyli była żona Michała Wiśniewskiego, wystąpiła w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli sobie przypomnieć hity gwiazdy, która przed laty rozgrzewały parkiety: „Here I go again”, „Ev’ry Night”, „You Give Love A Bad Name”. Zobaczcie, co tam się działo.

Prasówka czerwiec Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar samochodu osobowego na parkingu autostrady A4 w Mokrzyskach. Ogień strawił pojazd całkowicie. Mamy zdjęcia Całkowitemu spaleniu uległ samochód osobowy na autostradzie A4 koło Brzeska. Pożar miał miejsce w czwartek w południe na parkingu MOP Mokrzyska. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Za kulisami Pałacu Biskupiego w Krakowie 22.05.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie. 📢 Gmina Żabno. Makabryczne odkrycie pod Tarnowem. Z Żabnicy wyłowiono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracują policjanci i prokurator W niedzielę (21 maja) z rzeki w podtarnowskim Żabnie wyłowiono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracują policjanci i prokuratur, którzy ustalają, do kogo należy będące w znacznym stanie rozkładu ciało oraz wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

📢 Zamek Tenczyn w Rudnie turystycznym hitem Małopolski. Idealne miejsce na szybki wyjazd na weekend! Atrakcje, zwiedzanie, jak dojechać. Zamek Tenczyn w Rudnie co roku przyciąga tysiące turystów. Nie ma się czemu dziwić! Po wielu latach został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Piękne położenie, wspaniałe widoki, ciekawa historia i intrygujące legendy. Tego wszystkiego można doświadczyć w murach starej warowni. Przedstawiamy co warto zwiedzić, jakie są atrakcje i jak najłatwiej dojechać. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekendową wycieczkę, Zamek Tenczyn w Rudnie jest doskonałym pomysłem. Zanim jednak wybierzecie się na zwiedzanie zamku, przeczytajcie nasz poradnik. Zaczynajmy!

📢 Wypadek koło Nowego Wiśnicza, zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby ranne, droga wojewódzka nr 965 zablokowana Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 965 między Nowym Wiśniczem a Limanową natrafią na utrudnienia w ruchu. Z powodu wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych droga została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują strażacy, pogotowie ratunkowe i policja.

📢 MEMY o piłkarskiej B-klasie. Piłka nożna na wesoło MEMY. Piłka nożna na wesoło. Piłka nożna w amatorskim wydaniu to wdzięczne pole do żartów, tym bardziej że najbardziej potrafią się z nich śmiać ci, którzy w tych rozgrywkach biorą udział, znają temat od podszewki. B-klasa czy też klasa B - to informacja dla niewtajemniczonych - jest w polskim futbolu z reguły najniższym ligowym szczeblem. I tam naprawdę bardziej liczy się dobra zabawa niż sportowe mistrzostwo. Oto MEMY z tym związane ;) Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tam nie ma lub nie będzie prądu w powiecie bocheńskim i brzeskim. Wyłączenia prądu w powiatach bocheńskim i brzeskim, 16.05.2023 W środę 17.05 nie ma prądu w kilku miejscowościach powiatów bocheńskiego i brzeskiego. W kolejnych dniach energii elektrycznej zabraknie również w innych lokalizacjach. Wyłączenia planowe prądu wynikają z konieczności wykonania prac serwisowych sieci elektrycznej. Sprawdź, gdzie i kiedy nie będzie prądu w powiatach bocheńskim i brzeskim.

📢 W tych zawodach poszukiwani są specjaliści w Bochni i okolicach. Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, 15.05.2023 Na rynku pracy wciąż brakuje pracowników z branż budowlanej, handlowej, produkcyjnej, a także kierowców. Wśród ofert pracy, jakie publikuje bocheński pośredniak, nie brakuje tych, adresowanych do przedstawicieli tych zawodów. Zobacz, w jakich zawodach jest praca i ile pracodawcy za nią oferują.

