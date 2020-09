Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Brzesku, najważniejsze informacje miesiąca

Z naszego regionu do stolicy jest jakieś trzysta kilometrów. A do pracy trzeba jakoś dojechać. Jeśli wierzyć wydatkom, jakie nasi posłowie i senatorowie ponoszą na paliwo, na obrady jeżdżą samochodami. Za paliwo do baku płaci oczywiście podatnik. Przypatrzyliśmy się, jakie pojazdy stoją w ich garażach i ile są warte. Ceny szacowaliśmy na podstawie ogłoszeń internetowych.

Posłowie przegłosowali ustawę przewidującą wzrost wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. W czasach pandemii koronawirusa i spodziewanego kryzysu gospodarczego decyzja ta budzi wiele kontrowersji. W tej kwestii postanowili wypowiedzieć się internauci. Zobacz najlepsze MEMY!

Wakacje to czas odpoczynku zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Jednak czasem wspólne wakacje z dziećmi przeradzają się w rodzicielski koszmar. W galerii znajdziesz najlepsze MEMY o wakacjach z dziećmi. Niektóre z nich idealnie oddają rzeczywistość.

Morskie Oko nieustająco est na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek. To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.