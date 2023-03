Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rzeka Sztoła po prostu zniknęła. Po atrakcji turystycznej nie został ślad. Kiedyś tu był bajkowy krajobraz, dziś widoki przygnębiają 25.03”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rzeka Sztoła po prostu zniknęła. Po atrakcji turystycznej nie został ślad. Kiedyś tu był bajkowy krajobraz, dziś widoki przygnębiają 25.03 Rzeki Sztoły już nie ma. Koryto suche jest na prawie całej długości. Wygląda to niesamowicie smutno, zwłaszcza w okolicach Bukowna. Widać za to sporo śmieci, także w pobliżu zalewu Leśny Dwór, który jeszcze udało się utrzymać. Dziś trudno jednak uwierzyć, że Dolina Sztoły, która kiedyś była atrakcją turystyczną, 📢 Tarnowskie. TOP 20 atrakcji pod Tarnowem, gdzie warto pojechać w weekend. To doskonałe miejsca na wiosenną wycieczkę w plener! Przyroda budzi się po zimie. Nadchodzący, ostatni weekend marca również upłynąć ma pod znakiem dobrej pogody. To doskonała okazja do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na spacer, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już coraz więcej. W okolicy Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz na krótką wycieczkę w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zobaczcie w galerii, jakie propozycje dla Was przygotowaliśmy!

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 25.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamek Rabsztyn koło Olkusza to turystyczna perła. Kiedy otwarcie sezonu 2023 w pięknej warowni? Piękne, częściowo odbudowane ruiny średniowiecznej warowni w Rabsztynie koło Olkusza można zwiedzać już w marcu. Otwarcie sezonu "z pompą" przewidziano jednak dopiero w kwietniu. Wtedy będą pokaz broni, walk rycerskich i obozowisko na podzamkowym majdanie.

📢 To najgorsze dodatki do żurku. Od nich możesz się rozchorować. Unikaj ich, a zupa będzie zdrowsza. Czego nie dodawać do żurku na Wielkanoc? Żurek to podstawowe danie na wielkanocnym stole. Do tej tradycyjnej zupy dodaje się zakwas, jajka i białą kiełbasę. Jednak nie wszystkie dodatki wzbogacą jej smak, a niektóre mogą nawet zaszkodzić naszemu zdrowiu. Sprawdź, jakie są najgorsze dodatki do żurku wielkanocnego i lepiej ich unikaj. 📢 Jakie atrakcje na weekend pół godziny od Krakowa? Warto wybrać Bochnię i okolice: Nowy Wiśnicz, Lipnicę Murowaną Bochnia i jej najbliższe okolice to niezwykle ciekawy turystycznie region, położony w bliskim sąsiedztwie Krakowa. Za sprawą autostrady A4 można tam dojechać ze stolicy Małopolski w 20-30 minut. Wiele ciekawych atrakcji jest położonych wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak chociażby zabytkowe kościoły w Chełmie i Łapczycy. Jadąc nieco na południe od Bochni, warto natomiast zahaczyć o Nowy Wiśnicz i Lipnicę Murowaną. Zobacz najważniejsze atrakcje w Bochni i jej najbliższej okolicy.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r.

📢 1,5-roczna dziewczynka bez bucików przy ruchliwym skrzyżowaniu w Brzesku, a w domu jej 3-letni brat również bez opieki. Gdzie byli rodzice? W pobliżu ruchliwego skrzyżowania w Brzesku błąkała się półtoraroczna dziewczynka. Zauważyli ją przejeżdżający kierowcy, którzy zatrzymali się i zaopiekowali się dzieckiem. Szukając jej opiekunów odkryli, że w drzwiach pobliskiego domu stoi trzyletni brat dziewczynki, także pozostawiony bez opieki. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

📢 Krupówki z perspektywy Google Street View. Tak zmienił się deptak pod Giewontem na przestrzeni kilku ostatnich lat Krupówki - to jeden z najsłynniejszych deptaków. Tu znajdziecie eleganckie butiki i małe budki z rękodziełem. To tu bije turystyczne serce miasta pod Giewontem. Ma tylu samo zwolenników co przeciwników. Wielu nie wyobraża sobie pobytu pod Tatrami bez spaceru po zakopiańskim bruku. Nawet ci, co unikają jej jak ognia i tak na chwilę tu wpadają by kupić regionalne specjały. To ulica, która wiecznie tętni życiem. To również tutaj ciągle się coś zmienia i jest przebudowywane. Zobaczcie, jak zakopiański deptak zmienił się w ostatnich latach. Niektórych miejsc możecie nie poznać!

📢 Zamki w Polsce, pełne niespodzianek i tajemnic. Poznajcie 5 niezwykłych warowni, o których mogliście nie słyszeć Zamki w Polsce to idealne miejsca na wycieczki. Co jednak robić, kiedy widzieliśmy już większość najbardziej popularnych polskich warowni? Warto sprawdzić, co do zaoferowania mają mniej znane zamki w naszym kraju. Przygotowaliśmy zestawienie 5 najciekawszych, a jednak mało znanych zamków, wartych odwiedzenia choćby w najbliższy w weekend. 📢 Piotr Kupicha i Ewelina Sienicka. Kim jest druga żona lidera Feel? Ich związek zaczął się od skandalu Piotr Kupicha jest posiadaczem jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w Polsce. Piosenki w wykonaniu zespołu Feel, którego muzyk jest liderem, nucą całe pokolenia. Prywatnie - od 2018 roku- Piotr Kupicha jest mężem Eweliny Sienickiej. Ich związek rozpoczął się jednak kilka lat wcześniej, kiedy mężczyzna był jeszcze w pierwszym małżeństwie.

📢 Obywatelskie zatrzymanie w Gnojniku. 52-latek wsiadł za kierownicę volkswagena mając ponad 2 promile alkoholu Mieszkaniec powiatu brzeskiego ujął, a następnie przekazał policjantom kompletnie pijanego 52-latka, który wsiadł za kierownicę volkswagena, mając ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna ledwo szedł, gdy wysiadł z samochodu. Za jego bezmyślne zachowanie grozi mu do 2 lat więzienia.

📢 Zaginęła 33-letnia Sylwia Warzecha z okolic Bochni. Od lat pracuje na terenie Wielkiej Brytanii Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi poszukiwania zaginionej 33-letniej Sylwii Warzechy, mieszkanki Majkowic. Kobieta od kilkunastu lat mieszka i pracuje na terenie Wielkiej Brytanii, a ostanie miejsce jej pobytu to rejon miasta Southampton. Ostatni kontakt telefoniczny z rodziną nawiązała 28 lutego 2023. Od tego momentu do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Ogromne zainteresowanie książką Janusza Paproty „Bochnia i ziemia bocheńska. Podróż przez dzieje”, będzie kolejne spotkanie Takiej frekwencji podczas wydarzenia w bocheńskim Muzeum im. Stanisława Fischera dawno nie było. Promocja książki Janusza Paproty przyciągnęła tłumy zainteresowanych historią lokalną. Liczące ponad 600 stron wydawnictwo spotyka się z bardzo przychylnymi recenzjami czytelników. Muzeum im. Stanisława Fischera zapowiedziało kolejne spotkanie z autorem publikacji. 📢 33-latek z powiatu brzeskiego i jego partnerka mieli przy sobie znaczne ilości narkotyków. Zostali zatrzymani Policjanci z Bochni zatrzymali 33-latka poszukiwanego listem gończym. Funkcjonariusze zatrzymali go w momencie, w którym kierował samochodem – mimo orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Przy mieszkańcu powiatu brzeskiego i w miejscu jego pobytu policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków. Oprócz 33-latka za posiadanie narkotyków zatrzymana została również 27-letnia partnerka mężczyzny.

📢 Miłośnicy zimnych kąpieli spotkali się pod Tarnowem. Nad Zalewem Kakałko odbył się II Zlot Morsów Powiatu Tarnowskiego. Mamy zdjęcia! Kilkaset osób wzięło udział w II Zlocie Morsów Powiatu Tarnowskiego. Impreza odbyła się w niedzielę (19 marca) nad Zalewem Kakałko w Podlesiu Dębowym (gmina Żabno) i zgromadziła miłośników zimnych kąpieli z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Mimo lodowatej wody atmosfera zlotu była gorąca, a uczestników nie opuszczał dobrym humor.

