Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Filip Pytka i Kacper Głód - to reprezentanci powiatu bocheńskiego i brzeskiego w Parlamencie Młodych RP. W sobotę 20.11.2021 w Senacie RP odbyło się VI posiedzeniu parlamentarnej izby młodego pokolenia, a zarazem pierwsze stacjonarne w tej kadencji. Dyskutowano na tematy bliskie młodym ludziom, przyjęto również sześć uchwał.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło w ostatnich dniach lądowanie samolotu Antonow An-225 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Okazało się, że największy samolot transportowy na świecie dostarczył tam materiał, który trafiły do zakładu firmy Canpack w Brzesku.

Mirosław Chodur, wiceprzewodniczący rady miejskiej Nowego Wiśnicza, pojechał wraz z żoną i dzieckiem w minioną sobotę na Podlasie. Chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w lasach przy granicy z Białorusią. „Wracając z powrotem dotknął nas mrok w najczystszej postaci” - wspomina. Na ich drodze stał zziębnięty i przemoczony człowiek, na skraju wyczerpania fizycznego. Wraz z żoną udzielili mu pomocy, po czym cudzoziemca zabrała Straż Graniczna. „Czy zachowałem się jak człowiek?” - to pytanie rezonuje w głowie Mirosława Chodura do dziś.