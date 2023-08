Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Brzesko, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Nie od dziś wiadomo, że wakacje w Polsce mogą być równie ciekawe, co te spędzane za granicą – szczególnie dla wielbicieli historii i dawnej architektury. Jeśli wybieracie się na urlop do woj. warmińsko-mazurskiego, nie możecie pominąć zwiedzenia tych zabytkowych kościołów Warmii i Mazur. Są naprawdę wyjątkowe – zobaczcie sami.

Ice Cream Party, czyli lodowy melanż w najlepszym energicznym wydaniu zagościł w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze w piątek imprezowali w letniej strefie na świeżym powietrzu. Tym razem czekał na nich lody włoskie, kręcone, na patyku, świderki, wodne i śmietankowe serwowane przez piękne hostessy. Zobaczcie, co tam się działo.

Podtarnowska Nieciecza zamieniła się we wtorek (15 sierpnia) w prawdziwą bazę wojskową, za sprawą wyjątkowego pikniku organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Chętni mogą zobaczyć z bliska sprzęt, który jest na wyposażeniu polskiej armii, porozmawiać z żołnierzami, a także skosztować… wojskowej grochówki.

W czwartek (17 sierpnia) kilka tysięcy pątników wyruszy w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. To wciąż jedna z najliczniejszych pielgrzymek w kraju. Przed wędrowcami ponad 200 kilometrów do pokonania i dziewięć dni wyjątkowych rekolekcji w drodze.

W północnej części Brzeska można podziwiać potężny mural ilustrujący dwie wojny światowe. Malowidło powstało na ścianie jednego z zakładów przemysłowych sąsiadującej z Parkiem Leśnym. Inicjatorem powstania muralu było stowarzyszenie Be Active, które zdobyło na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W Lipnicy Dolnej powstał nowy most nad rzeką Uszwicą. Zastąpił starą drewnianą przeprawę o nośności do 3,5 tony, która wymagała częstych remontów. Po nowym obiekcie mogą przejeżdżać ciężarówki ważące nawet 40 ton. To znaczące udogodnienie, na które mieszkańcy czekali od lat.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.