Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Brzesko, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Brzeska czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fatalny upadek z drzewa w Szczurowej. U poszkodowanego mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Fatalny upadek z drzewa w Szczurowej. U poszkodowanego mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Dramatyczna akcja ratunkowa miała miejsce w sobotę (24 czerwca) w Szczurowej (powiat brzeski). Pilnej pomocy medycznej wymagał mężczyzna, u którego wskutek upadku z drzewa, doszło do zatrzymania krążenia. Na miejscu trwała walka o jego życie. 📢 W stawach pod Oświęcimiem pływają gigantyczne karpie. Każdy może sobie z nim zrobić... zdjęcie Selfie z karpiem? To możliwe tylko na stawach w Dolinie Karpia pomiędzy Oświęcimiem a Wadowicami. A, że rybki mają tu gigantyczne rozmiary, to takie zdjęcie robi wrażenie. Co ważne, ta te okazy "chucha się i dmucha". Po złowieniu, zważeniu i pamiątkowym zdjęciu, znów trafiają do wody.

📢 Wybiera proste rzeczy, a wygląda oszałamiająco. Stroje Anny Kalczyńskiej mogą być inspiracją dla dojrzałych kobiet. Zobacz stylizacje Anna Kalczyńska, jedna z prowadzących popularny, telewizyjny program śniadaniowy, zdobyła sobie ogromną sympatią widzów. Fani zauważają płynące od niej ciepło i poczucie humoru, a jednocześnie klasę i styl. Rzeczywiście, trudno byłoby dopatrzeć się u dziennikarki modowej wpadki. Stroje dobiera nie tylko do okoliczności, ale również do swojej figury i urody. Jak to robi, że zawsze wygląda oszałamiająco? Przedstawiamy kilka stylizacji popularnej prezenterki. Warto zerknąć i poszukać inspiracji dla siebie.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oryginalny plac zabaw przy Szybie Campi już prawie gotowy. To będzie nie lada atrakcja dla dzieci. Film Dobiega końca montaż placu zabaw przy Kopalni Soli Bochnia. Urządzenia dla dzieci montowane są przy Szybie Campi, którym odbywa się główny ruch turystyczny. Znaczącą część osób odwiedzających podziemne wyrobiska stanowią dzieci, stąd decyzją prezesa Zygmunta Dobrowolskiego taki obiekt powstaje zarówno z myślą o turystach, jak i o mieszkańcach miasta. 📢 Wypadek w Gnojniku. Na drodze krajowej nr 75 zderzył się samochód osobowy i motocykl, jedna osoba ranna, są utrudnienia w ruchu. Zdjęcia W środę w godzinach popołudniowych w Gnojniku (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Tak mieszka Jagna Niedzielska. Koniecznie zobacz jej chatkę z piernika. Tak się urządziła polska królowa zero waste Jagna Niedzielska to polska ikona idei zero waste. Rozpoznawalność przyniósł jej programy telewizyjne – „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek” i „Widelcem po mapie”. Propagatorka nurtu zrównoważonego rozwoju popularyzuje go m.in. w książce „Bez resztek”. Na swój drugi dom Jagna Niedzielska wybrała Szczawno-Zdrój, gdzie stworzyła wyjątkowy projekt „Dom z piernika”. Zobacz, jak w tej niezwykłej przestrzeni dumnie się prezentują porcelanowe bibeloty i meblarskie perełki designu. 📢 Na moście wiszącym między Bochnią a Damienicami znów brakuje desek. Proceder powtarza się od lat Kolejny raz na moście wiszącym łączącym Bochnię z Damienicami w gminie Bochnia brakuje desek. W wyniku działania wandali są one systematycznie wyrywane, co powoduje niebezpieczeństwo dla osób korzystających z obiektu. Bocheński magistrat zlecił już uzupełnienie brakującego odeskowania.

📢 Policja szuka świadków potrącenia 12-letniego rowerzysty między Wiśniczem a Lipnicą, kierowca niebieskiego vw golfa odjechał Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu prowadzi dochodzenie w sprawie potrącenia 12-letniego rowerzysty. W związku ze sprawą poszukiwany jest kierowca niebieskiego volkswagena golfa IV, który odjechał z miejsca zdarzenia. Miało to miejsce w ubiegłym tygodniu na drodze między Wiśniczem a Lipnicą. 📢 Źródełko wody Zuber w Żegocinie, woda o parametrach leczniczych jest dostępna za darmo. Jakie ma właściwości i jak trafić w to miejsce? Jedną z atrakcji turystycznych w okolicach Bochni jest źródełko wody mineralnej typu Zuber w Żegocinie. Odkrył ją w 1975 roku ówczesny wikariusz miejscowe parafii, który zmagał się z dolegliwościami gastrycznymi. Regularne picie wody o zapachu siarkowodoru pozwoliło mu odzyskać zdrowie. Czerpanie leczniczej wody w żegocińskim lesie jest bezpłatne. W sklepie za trzylitrowe opakowanie z krynickiego zdroju trzeba zapłacić 25 zł.

📢 Wyrzucił śmieci w Jurkowie i wpadł. Okazało się, że jechał po pijanemu i miał zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymał go policjant po służbie 65-letni mężczyzna wpadł w niezłe tarapaty po tym, jak w Jurkowie (gm. Czchów) wyrzucił śmieci w przydrożne zarośla. Świadkiem wykroczenia był policjant na służbie. Dzięki jego reakcji udało się zatrzymać sprawcę, który okazał się być pijany. Miał również zakaz prowadzenia pojazdów. 📢 Wypadek w Borzęcinie na DW 964, kierowca bmw wypadł z drogi i wjechał do rowu, 40-latek trafił do szpitala. Zdjęcia W nocy z poniedziałku na wtorek (19/20.06) w Borzęcinie doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego marki bmw zjechał na lewy pas, po czym wjechał do rowu, uderzając w drzewa. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

📢 Sacroexpo czyli jedyne takie targi kościelne przyciągnęły do hali w Kielcach wystawców z całej Europy. Wydarzeniu towarzyszy strefa sztuki To jedyna taka w Polsce i największa w Europie tego typu impreza wystawiennicza. W poniedziałek (19 czerwca) w Kielcach rozpoczęły się targi Sacroexpo, czyli Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów. Wydarzeniu towarzyszy w tym roku specjalna strefa, w której prezentowane są dzieła współczesnych artystów tworzących sztukę religijną. 📢 Tribbs w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Najpopularniejszy DJ rozgrzał klubowiczów. Mamy zdjęcia! Tribbs w piątek (16 czerwca) wystąpił w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Najpopularniejszy DJ w Polsce w plebiscycie Polish DJs Chart, zdobywca platynowych i diamentowych płyt, zaserwował klubowiczom wiele przebojów. Goście dyskoteki mogli usłyszeć m.in. „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Duże Oczy”, „Bal wszystkich świętych”, „Sezon”, „The Bad Touch”, „Future Champ”, „Without You”. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 W powiecie bocheńskim nagrodzono Pracodawców 2022 roku - uhonorowano firmy Arcom i Profit Media. Zdjęcia Firma ARCOM sp. z o.o. z Rzezawy oraz Sławomir Trzósło, właściciel Drukarni Profit Media z Bochni, zostali Pracodawcami Roku 2022. W konkursie zgłosiło swój udział ponad 30 firm z powiatu bocheńskiego. Nagrody i wyróżnienia wręczono podczas I Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego. 📢 Małopolski Festiwal Smaku w Brzesku. Na Rynku trwało w niedzielę „Pełno…LETNIE Smakowanie”. Zobacz zdjęcia Kilka tysięcy osób odwiedziło w niedzielę (18 czerwca) brzeski Rynek, który był areną pierwszej odsłony tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Smaku „Pełno…LETNIE Smakowanie”. Wydarzenie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Brzesku. 📢 Za nami Dni Bochni 2023. Było wiele atrakcji i ciekawych koncertów. Zobacz zdjęcia Dni Bochni 2023 przeszły już do historii. Przez kilka dni miasto oferowało wiele ciekawych atrakcji dla osób w każdym wieku. Począwszy od czwartku aż do niedzieli, można było uczestniczyć w wartościowych koncertach, zarówno w Muzeum, jak i w Szkole Muzycznej, na balkonie przy ul. Białej oraz na płycie Rynku. Nie zabrakło też wielu innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu