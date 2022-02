Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Brzesko, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na pensje wielu Polaków. Większość podatników może jednak liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. O ile dokładnie? Sprawdziliśmy to za pomocą przygotowanego przez rząd specjalnego kalkulatora wynagrodzeń. Wyliczenia prezentujemy w galerii!

Kupno gruntu w Krakowie to ogromna inwestycja. W czasach, kiedy za metr kwadratowy działki trzeba zapłacić średnio ponad 600 zł, alternatywą może być poszerzenie pola poszukiwań. Nie w mieście, ale tuż obok, bo w powiecie krakowskim średnio za metr kwadratowy gruntu zapłacimy już ok. 145 zł. Sprawdziliśmy, ile kosztują działki budowlane zlokalizowane w powiecie krakowskim wystawione na sprzedaż. W naszym zestawieniu za najtańszą zapłacimy 38 zł za mkw., najdroższa natomiast kosztuje 158 zł za mkw. Zobacz zdjęcia, ceny i najważniejsze informacje dotyczące działek. Zdjęcia i informacje pochodzą z serwisu otodom.pl.