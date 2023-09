Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 9 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę”?

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend z zabytkami w powiecie bocheńskim po raz szesnasty. Wiele atrakcji dla każdego. Co w programie? 60 różnych obiektów i innych atrakcji przygotowano w ramach 16. edycji Weekendu z zabytkami w powiecie bocheńskim. Wydarzenie rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli (8.10.09.2023). Będzie to jedyna okazja do zwiedzenia z przewodnikiem wielu miejsc na co dzień niedostępnych, rozsianych od Mikluszowic i Bratucic na północy powiatu, przez Bochnię aż po Rozdziele na jego południu.

📢 Ewa Wachowicz wzięła ślub! Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Nowe fakty. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary. Fani oczarowani! Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami.

📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Zdjęcia z ceremonii Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

📢 Prezentacja kandydatów PiS do parlamentu na Rynku w Tarnowie. Listę otwierają trzy kobiety. Są na niej obecni posłowie, ale też nowe twarze Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w Tarnowie kandydatów, którzy w nadchodzących wyborach parlamentarnych wystartują z listy ugrupowania w tarnowskim okręgu wyborczym – nr 15. Oficjalna prezentacja listy miała miejsce na płycie tarnowskiego Rynku. 📢 Jesień nad Bałtykiem: 7 miejscowości nad morzem, które we wrześniu prezentują się magicznie Wraz z końcem wakacji popularne kurorty w kraju żegnają tłumy wczasowiczów, co jednocześnie jest szansą na wyjazd dla tych, którzy nie przepadają za ściskiem i hałasem. Jeśli planujecie wybrać się nad Bałtyk wczesną jesienią, przedstawiamy 7 miejscowości nad morzem, które we wrześniu prezentują się naprawdę magicznie. Tam odnajdziecie spokój i ciekawie spędzicie czas.

📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Brzesku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Gnojniku na DK75, zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka, dwie osoby ranne, 2-kilometrowy korek”?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań