Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Parking naprzeciwko urzędu miejskiego w Brzesku wzbudził wątpliwości jednego z mieszkańców. Jego zdaniem sposób oznakowania poziomego jest niezgodny z ustawą, a co za tym idzie, opłaty pobierane są tam nielegalnie. Chodzi o to, że koperty parkingowe są wyznaczone za pomocą kostki brukowej, a nie specjalnej farby. Z taką oceną nie zgadza się jednak administrator parkingu.

33-letnia Monika N., mieszkanka gminy Borzęcin w powiecie brzeskim oszukała ponad 250 osób, starających się o pożyczkę. Wszyscy wpłacili jej od 100 do 600 zł, ale zamiast pieniędzy dostawali odnośnik do serwisu świadczącego usługi pożyczkowe. Proceder trwał blisko dwa lata.

W czwartkowy wieczór 18.01 w Porębie Spytkowskiej samochód wypadł z drogi na śliskiej nawierzchni i dachował. W środku przebywał tylko kierowca. Do akcji ratunkowej zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej.

Meteorolodzy prognozują zamarzanie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Kolejne ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 19 stycznia, do godz. 2.00, ale na tym się nie skończy. To będzie ciężki czas dla kierowców i pieszych na może odśnieżonych, ale zamarzniętych chodnikach.

Zima w tym roku nie skąpi śniegu i minusowych temperatur. Niektórzy wspominają z sentymentem lata dzieciństwa, kiedy to spędzali mnóstwo czasu na śnieżnych zabawach z rówieśnikami i na sankach. Inni jeździli na łyżwach, choćby na lodowisku przy ul. Kołłątaja czy na zamarzniętym stawie wokół Mauzoleum gen. Bema. Namiastkę tego, jak to wówczas wyglądało, można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach z tego okresu, które wykonane zostały na tarnowskich osiedlach. Pochodzą one z bogatych zbiorów Dariusza Czechowskiego, a także z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie, udostępnione na portalu Nostalgikon.pl