Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pociąg RMF FM i Małopolskiej Organizacji Turystycznej "Dajmy się ugościć" zawitał w sobotę (29 lipca) do Tarnowa. Składem podróżowali znani artyści, a wśród nich między innymi Gromee i Sara Chmiel. Załoga pociągu mogła liczyć, jak przystało na Polski Biegun Ciepła na gorące powitanie ze strony mieszkańców.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (29 lipca) na drodze wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy Rysie (gmina Szczurowa). Samochód osobowy potrącił 17-letniego rowerzystę, który zmarł na miejscu.

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje.

Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

Na rzece Sole w Oświęcimiu o godz. 18 o stanu ostrzegawczego (370 cm) brakowało tylko 20 cm. Na Wiśle w Brzeszczach w ciągu doby poziom rzeki wzrósł o 130 cm. Tu do stanu ostrzegawczego (480 cm) brakowało 120 cm. Na Kamienicy w Nowym Sączu poziom rzeki najbardziej wzrósł wczoraj - w ciągu trzech popołudniowych godzin o 50 cm. Największe opady w Małopolsce w ciągu doby dotyczyły południa województwa. Przesuwały się od południowego zachodu na północny wschód.

Nowotwór jelita grubego jest prawdziwą plagą zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ten poważny rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (po raku płuca), a także trzecią wśród kobiet (po raku piersi i raku płuca). Co powoduje powstanie tego raka? Co może pomóc?

Lato to świetny czas do obserwacji nieba oraz zachodzących na nim ciekawych zjawisk atmosferycznych. Udowadnia to między innymi Zbigniew Stańczyk, któremu dwukrotnie w ciągu kilku ostatnich dni udało się uchwycić na zdjęciach obłoki srebrzyste nad Tarnowem i Szynwałdem.

Jest pozytywna decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego na Akademii Tarnowskiej. To daje zielone światło Ministrowie Edukacji i Nauki do wydania zgody na rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy przez uczelnię w Tarnowie. Nie wiadomo jeszcze, czy nabór na pierwszy rok studiów ruszy jeszcze w tym, czy dopiero w przyszłym roku.