Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Brzesku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 10-kilometrowy zator na autostradzie A4 koło Bochni, na jezdni w kierunku Rzeszowa samochód uderzył w bariery Kierowcy podróżujący autostradą A4 od Krakowa w kierunku Rzeszowa natrafią na ogromne utrudnienia między węzłami Bochnia i Brzesko. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Utworzył się 10-kilometrowy korek. 📢 Codzienne życie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Tak mieszka słynna para seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [11.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 730. urodziny Żegociny. W weekend 12-13 sierpnia wystąpią Golec uOrkiestra i Mała Armia Janosika 12 i 13 sierpnia 2023 r. odbędą się 730. Urodziny Żegociny. W programie będzie wielu atrakcji, m.in. turnieje sportowe, koncerty, występy i wydarzenia towarzyszące. Będzie również debata o patriotyzmie i taniec poloneza, a także wręczenie tytułów Honorowych Obywateli Gminy Żegocina.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Dębno. To pokłosie skażenia potoku ściekami z gminnej oczyszczalni Wójt gminy Dębno (powiat brzeski) stanie przed sądem oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych. Chodzi o skażenie potoku Niedźwiedź ściekami z gminnej oczyszczalni w Woli Dębińskiej. Proceder trwał od 2019 do 2021 roku. Samorządowiec nie przyznaje się do winy.

📢 Bochnia czeka na drugi etap łącznika autostradowego, który wyprowadzi ruch z A4 poza miasto. Zdjęcia i wideo Do końca tego roku spodziewane jest wydanie decyzji zezwalającej na budowę drugiego etapu łącznika autostradowego w Bochni. Pierwszy jego etap o długości ok. 1,8 kilometra oddano do użytku w 2021 roku. Jednak nie wyprowadza on ruchu z autostrady poza miasto, ale na ulicę Krzeczowską. Kierowcy, aby dostać się na drogę krajową nr 94, muszą przebijać się ulicami Krzeczowską i Brzeską. Dlatego konieczne jest wybudowanie drugiego etapu o długości 550 metrów.

📢 Cztery wojskowe dni w Małopolsce. Na piknikach z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się również żołnierze z Krakowa Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.

📢 Witowice Górne. Poważny wypadek. Zderzenie trzech samochodów. Sześć osób rannych Poważne zderzenie samochodów na trasie Brzesko - Nowy Sącz w miejscowości Witowice Górne. W niedzielny poranek 6.08 na DK 75 miał miejsce wypadek z udziałem trzech aut osobowych, sześć osób zostało rannych. Przez kilka godzin droga była zamknięta w obydwu kierunkach.

