Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W czwartkowe przedpołudnie (11.05) na Rynku w Bochni działacze Prawa i Sprawiedliwości zachęcali do poparcia obywatelskiego projektu ustawy, który ma zmienić zasady prowadzenia działań edukacyjnych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ma to chronić dzieci w szkołach i przedszkolach przed "nadmierną seksualizacją".

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło we wtorkowe popołudnie w Trzcianie. Na jednym ze skrzyżowań doszło do zderzenia 12-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej z samochodem osobowym. Chłopiec trafił do szpitala, na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Blanka Stajkow już 11 maja będzie reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Chociaż ten wybór był szeroko komentowany i nie każdy się z nim zgodził. To nie da się ukryć, że dziewczyna ma predyspozycje do bycia gwiazdą. Jej wizerunek i stylizacje są przemyślane, a ona sama jest pewną siebie młodą osobą, która ma szansę pozostać w show-biznesie na dłużej.

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego szlak na górę Kamionną w Beskidzie Wyspowym został wyposażony w trzy ławo-stoły. Wykonali je i zamontowali w czynie społecznym mieszkańcy gminy Trzciana, a drewno pochodziło z gminnego lasu.

Przez ponad 1,5 godziny występowały utrudnienia dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem w Gosprzydowej. Z powodu wypadku z udziałem trzech samochodów droga została zablokowana, po czym policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Buty wydłużające i wyszczuplające optycznie nogi, do noszenia wiosną i latem, a co więcej – dopasowane do reszty stylizacji – to niemałe modowe wyzwanie! Mimo wszystko warto się go podjąć, bo odpowiednio dobrane obuwie może wpłynąć na wygląd całej sylwetki. Jakie buty na wiosnę i lato powinny wybrać panie, chcące optycznie się wysmuklić? Jak stylizować te modele? Zobacz, jak noszą je gwiazdy show–biznesu i sprawdź nasze podpowiedzi!