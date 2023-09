Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Brzesko, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na utrudnienia, zwężenie jezdni i ograniczenia w ruchu natrafią kierowcy jadący zakopianką. Już od poniedziałku, 18 września zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, która utrudni jazdę tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Taka sytuacja potrwa 10 dni. Zmiany będą dotyczyły jezdni w kierunku Myślenic. Zaplanowano tam prace budowlane, które wymuszają zmiany w ruchu.

Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!