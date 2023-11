Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Brzesko, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Kilka zastępów straży pożarnej walczy z pożarem drewnianego domu w Przyborowie (powiat brzeski). Jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala.

Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi poszukiwania zaginionej kobiety, mieszkanki Nieszkowic Małych w gminie Bochnia. 50-letnia Sylwia Makieła we wtorek 7.11.2023 r. o godz. 10 oddaliła się z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu ze swoją rodziną.

W Nowym Wiśniczu trwa budowa krytej pływalni. Obiekt powstaje przy szkole podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego, a jego budowa pochłonie ponad 11 mln zł. Basen ma być gotowy do końca wakacji, by od nowego roku szkolnego mogły z niego korzystać dzieci, a po godzinach pracy szkoły wszyscy chętni.

6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów i policjantek, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez pracowników Urzędu Miasta Bochnia. Miałoby do tego dojść przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi na ulicy Chwałkowskiego. Zadania tego nie było w budżecie na 2022 rok.

Akademia Tarnowska to najchętniej wybierana publiczna uczelnia zawodowa w Polsce. Tak wynika z podsumowania tegorocznej rekrutacji na studia. W przypadku tarnowskiej uczelni to już dziewiąty rok z rzędu, kiedy dzierży pod tym względem prymat w kraju.

Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.