Tygodniowy przegląd prasy 23.04.2023: Brzesko, 16.04-22.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Torebka damska to niezbędny element stylizacji. Ten dodatek jest praktyczny, ale ma także ogromny wpływ na prezentowanie się całości outfitu. Wiosną i latem 2023 będzie w czym wybierać! Małe, średniej wielkości, aż po rozmiar XXL, eleganckie i z nutą sportową, ale również nerki oraz plecaki. Zobacz, po co sięgają takie gwiazdy jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Kinga Preis i inne celebrytki polskiego show–biznesu.

Klub Space w Czchowie od lat przyciąga tłumy imprezowiczów, którzy mogą bawić się na trzech poziomach. Jest tam muzyka biesiadna, klubowa a także karaoke. To ta różnorodność sprawia, że lokal nie narzeka na brak zainteresowania. Trzypoziomowy klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy.

Czosnek niedźwiedzi to roślina, która w warunkach leśnych jest pod częściową ochroną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go w doniczce lub w ogródku. Czosnek niedźwiedzi to pyszny składnik past kanapkowych lub sosów do makaronu. Zebraliśmy 6 pomysłów na wykorzystanie aromatycznego czosnku niedźwiedziego.

Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Za konsolą stanął DJ Omen, a na sali dance wystąpił zespół Playboys. Zobaczcie, co tam się działo.

To było wydarzenie, jakie do dzisiaj mieszkańcy Jadownik i okolicznych miejscowości wspominają z wielkim sentymentem. Do małej wsi pod Brzeskiem przyjechała legendarna drużyna Widzewa Łódź i to w najsilniejszym składzie z Włodzimierzem Smolarkiem, Romanem Wójcickim i rozpoczynającym wielką karierę Dariuszem Dziekanowskim na czele. Dziś możemy wrócić wspomnieniami do meczu Jadowniczanka - Widzew dzięki reportażowi Arkadiusza Stolarka na kanale YouTube.

Miało nie być wielkiego wysypu krokusów, deszcz a nawet śnieg. Pogoda jedna zrobiła znów figla - tym razem na plus. I mamy w Tatrach prawdziwy wysyp krokusów. Polana Kalatówki zrobiła się dosłownie fioletowa.