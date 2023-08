Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Brzesko, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niespełna rok po wykonaniu asfalt na drodze powiatowej w Gierczycach uległ pofalowaniu po intensywnych opadach. Co się stało?”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niespełna rok po wykonaniu asfalt na drodze powiatowej w Gierczycach uległ pofalowaniu po intensywnych opadach. Co się stało? Nowo położona nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej w Gierczycach (gm. Bochnia) uległa w ostatnich dniach uszkodzeniu. Widać je w dolnej części wsi, kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967. Czy zdeformowany asfalt to wina złego wykonania? Okazuje się, że zarządca drogi wcale tak nie uważa. Co się zatem stało? 📢 Z Bochni wyruszyła grupa nr 3 Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Do celu pątnicy dotrą 11 sierpnia. Zobacz zdjęcia i film Kilkadziesiąt osób wyruszyło w piątek 4.08.2023 z Bochni na Jasną Górę jako grupa nr 3 im. św. Jadwigi Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Przez dwa dni pątnicy będą w drodze do Krakowa, skąd w niedzielę wyruszy właściwa pielgrzymka, by w piątek 11 sierpnia dotrzeć do celu.

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Bochni, jedna osoba poszkodowana. . Utrudnienia dla kierowców W piątek 4.08 na autostradzie A4 koło Bochni doszło w godzinach popołudniowych do wypadku udziałem dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękny i zielony: odpocznij w cieniu drzew. Miejsce z klimatem, za to bez tłumów Idealne schronienie na upalne dni. W cieniu kilkusetletnich drzew, w ciszy i spokoju odpoczniesz jak nigdzie. Breń nie jest bardzo znany, nie spotkasz tu tłumów. Park i kompleks zabytkowy w Brniu przyciągają zieloną przestrzenią i wyjątkowym klimatem.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Tak mieszka Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Ameryce Północnej. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Nowy parking przy szpitalu w Bochni gotowy, ale czeka na otwarcie. Jakie będą ceny za postój? Zobacz, jak wygląda Zakończyły się prace związane z budową nowego parkingu przy szpitalu powiatowym w Bochni. Obiekt powstał od strony ul. Krakowskiej i liczy 35 miejsc postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Parking wybudowano w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 📢 Zaginął 35-latek z Gorzkowa koło Bochni, policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Aktualizacja Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadziła od środy 2.08 poszukiwania zaginionego 35-letniego mieszkańca Gorzkowa (gm. Bochnia). 2 sierpnia 2023 około godziny 16 mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. W czwartek mężczyznę odnaleziono.

📢 Akcja poszukiwawcza na zbiorniku wodnym w Jurkowie z udziałem ponad 20 strażaków. Zobacz zdjęcia W nocy z środy na czwartek (2/3.08.2023) na zbiorniku wodnym w Jurkowie trwały poszukiwania osoby zaginionej. W akcji wzięło udział ponad 20 strażaków z kilku jednostek, m.in. z Tarnowa i Nowego Sącza. Trwające cztery godziny działania zawieszono, w czwartek mają być kontynuowane.

📢 Koło Bochni kierowca peugeota wjechał do rowu, 28-latek z powiatu proszowickiego trafił do szpitala W poniedziałek 31.07 na drodze wojewódzkiej nr 965 w Zielonej (gm. Drwinia) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Kierowca z nieustalonych przyczyn wjechał do rowu. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

📢 Gmina Szczurowa. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej w regionie tarnowskim. Nie żyje 17-letni rowerzysta Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (29 lipca) na drodze wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy Rysie (gmina Szczurowa). Samochód osobowy potrącił 17-letniego rowerzystę, który zmarł na miejscu.

