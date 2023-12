Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Z powodu ataku zimy nie było procesyjnego wejścia do tarnowskiej katedry na zakończenie V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Procesja przeszła jedynie boczną nawą i środek świątyni. W uroczystościach wzięli udział świeccy członkowie Synodu, księża, siostry zakonne, nie zabrakło też najwyższych kościelnych dostojników z abp. Markiem Jędraszewskim na czele.

Szukacie czegoś do oglądania w grudniu? Premiery Netflix zapowiadają się, świetnie niemal dla każdego. Pojawi się zwariowany polski serial, widowisko science fiction, a także coś dla dzieci i w sam raz na święta. Jest w czym wybierać. Przekonajcie się sami.

Stowarzyszenie Lipnickie Dary Natury z Lipnicy Górnej zakończyło cykl warsztatów plenerowych „Sami chleb pieczemy, ideę Zero Waste stosujemy!”. Miały one miejsce w Krakowie na Targu Pietruszkowym. Wydarzenie było współfinansowane z funduszy wojewódzkich.

W Królówki (gm. Nowy Wiśnicz) wywieziono już wszystkie pojemniki zawierające niebezpieczne odpady, które od 2019 roku były składowane na jednej z nieruchomości. Było to 57 zbiorników o pojemności tysiąca litrów oraz 40 metalowych beczek o pojemności 200 litrów. Utylizacja ich zawartości kosztowała ponad pół miliona złotych.

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW.

W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.