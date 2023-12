Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Brzesko, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dwa samochody osobowe zderzyły się na Drodze Krajowej nr 94 w Jadownikach koło Brzeska. Trasa była zablokowana w obu kierunkach.

Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!