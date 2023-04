Kwiecień w Brzesku: Przegląd prasy z marca 2023 w Brzesku, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 1.04.2023”?

Przegląd marca 2023 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 1.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Gdzie mieszkają kibice Wisły, a gdzie Cracovii? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się klubowe sympatie w Krakowie i Małopolsce 1.04.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto milionerzy i miliarderzy z Małopolski! Lista 100 Najbogatszych Polaków 2023 Forbes. 31.03.2023 W marcowym wydaniu miesięcznika Forbes pojawiła się tradycyjnie lista stu najbogatszych Polaków. W zestawieniu nie brakuje osób z Małopolski. Jednym z największych zaskoczeń tegorocznego zestawienia jest brak Janusza Filipiaka, założyciela i prezesa zarządu spółki informatycznej Comarch, a także prezesa zarządu MKS Cracovia. W rankingu nie zmieścił się także miliarder z Krakowa i właściciel Mercator Medical, Wiesław Żyznowski. Zobacz małopolskich miliarderów i milionerów, którzy są na liście Forbesa.

Prasówka kwiecień Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 27.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak wygląda areszt śledczy dla kobiet w Tarnowie. To drugie takie miejsce odosobnienia w Małopolsce. Byliśmy w środku. Zdjęcia Przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach uruchomiono oddział aresztu śledczego dla kobiet. To drugie tego typu miejsce w Małopolsce, gdzie kierowane są przez sądy podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi. 📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z powiatu brzeskiego mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa małopolskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu brzeskiego. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X.

📢 10 najlepszych atrakcji w Polsce na kwiecień. Pomysły na Wielkanoc i wiosenne wycieczki. Gdzie powitać bociany i podziwiać krokusy? Kwiecień to świetna pora na wycieczki po Polsce. Pogoda może i bywa w kratkę, za to nie brakuje okazji do zwiedzania i przygód. W Polsce jest kilka miejsc, w których Wielkanoc obchodzona jest w wyjątkowy sposób i warto je odwiedzić w okresie Wielkiego Tygodnia i samych świąt. Ponadto kwiecień to czas powrotu bocianów i kwitnięcia krokusów, a także początek sezonu w wielu najpopularniejszych atrakcjach, uwielbianych przez całe rodziny. Poniżej znajdziecie propozycje 10 najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce na kwiecień. To gotowa lista pomysłów na wyjątkową Wielkanoc i wycieczki w wiosenne weekendy. 📢 Mieszkańcy tych miast w Małopolsce mają najlepsze wykształcenie TOP 10. Tu najwięcej osób kończy studia Które miasta w Małopolsce mają mieszkańców z najwyższym poziomem wykształcenia? Statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast, ale nie tylko. W naszym województwie są miasta i miasteczka, gdzie wielu ludzi może pochwalić się ukończeniem studiów wyższych. Sprawdźcie naszą listę.

📢 Tarnowskie. TOP 20 atrakcji pod Tarnowem, gdzie warto pojechać w weekend. To doskonałe miejsca na wiosenną wycieczkę w plener! Przyroda budzi się po zimie. Nadchodzący, ostatni weekend marca również upłynąć ma pod znakiem dobrej pogody. To doskonała okazja do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na spacer, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już coraz więcej. W okolicy Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz na krótką wycieczkę w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zobaczcie w galerii, jakie propozycje dla Was przygotowaliśmy! 📢 Bilety na Polska – Albania 27.03.2023. Gdzie kupić? Ceny biletów na Stadion Narodowy. Jak obejrzeć mecz Polski z Albanią w eliminacjach Euro Bilety online na mecz Polska – Albania od 3.03.2023. W marcu piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna eliminacje o awans do mistrzostw Europy 2024. W pierwszym meczu na własnym stadionie rywalem Biało-Czerwonych będzie Albania. Jak kupić bilety na mecz Polska – Albania? Gdzie prowadzona jest sprzedaż wejściówek na spotkanie Polaków z Albańczykami? Sprawdźcie tę informację u nas, gdyż PZPN nie będzie prowadził sprzedaży biletów w kasach Stadionu Narodowego. Sprzedaż otwarta ruszyła we wtorek 7 marca!

📢 Jakie atrakcje na weekend pół godziny od Krakowa? Warto wybrać Bochnię i okolice: Nowy Wiśnicz, Lipnicę Murowaną Bochnia i jej najbliższe okolice to niezwykle ciekawy turystycznie region, położony w bliskim sąsiedztwie Krakowa. Za sprawą autostrady A4 można tam dojechać ze stolicy Małopolski w 20-30 minut. Wiele ciekawych atrakcji jest położonych wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak chociażby zabytkowe kościoły w Chełmie i Łapczycy. Jadąc nieco na południe od Bochni, warto natomiast zahaczyć o Nowy Wiśnicz i Lipnicę Murowaną. Zobacz najważniejsze atrakcje w Bochni i jej najbliższej okolicy.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Obywatelskie zatrzymanie w Gnojniku. 52-latek wsiadł za kierownicę volkswagena mając ponad 2 promile alkoholu Mieszkaniec powiatu brzeskiego ujął, a następnie przekazał policjantom kompletnie pijanego 52-latka, który wsiadł za kierownicę volkswagena, mając ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna ledwo szedł, gdy wysiadł z samochodu. Za jego bezmyślne zachowanie grozi mu do 2 lat więzienia. 📢 Miłośnicy zimnych kąpieli spotkali się pod Tarnowem. Nad Zalewem Kakałko odbył się II Zlot Morsów Powiatu Tarnowskiego. Mamy zdjęcia! Kilkaset osób wzięło udział w II Zlocie Morsów Powiatu Tarnowskiego. Impreza odbyła się w niedzielę (19 marca) nad Zalewem Kakałko w Podlesiu Dębowym (gmina Żabno) i zgromadziła miłośników zimnych kąpieli z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Mimo lodowatej wody atmosfera zlotu była gorąca, a uczestników nie opuszczał dobrym humor.

📢 Już po sekcji zwłok wydobytych na zaporze w Czchowie. Co udało się ustalić lekarzom patomorfologom? W Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono już sekcję zwłok ciała znalezionego w poniedziałek 13.03 na zaporze w Czchowie. Stan rozkładu ciała nie pozwolił na obecnym etapie na ustalenie przyczyny śmierci mężczyzny. Konieczne są pogłębione badania, a na ich wynik trzeba poczekać kilka tygodni.

📢 Na zaporze w Czchowie wyłowiono ludzkie zwłoki, były w stanie rozkładu. Prokuratura zleciła sekcję Makabrycznego odkrycia dokonał w poniedziałek 13.03 pracownik elektrowni wodnej w Czchowie (powiat brzeski). W trakcie czyszczenia kosza na elementy stałe natrafił na ludzkie ciało. Na miejsce została wezwana policja, prokuratura oraz straż pożarna. Po wydobyciu zwłok przeprowadzono ich oględziny, okazało się, że były już w stanie rozkładu. Więcej szczegółów ma przynieść zlecona na wtorek 14.03 sekcja.

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek to wyjątkowa para. Oto wspólne zdjęcia mistrza świata w skokach narciarskich i aktorki [13.03.2023] Po zdjęciach, które Piotr Żyła i Marcelina Ziętek zamieszczają w mediach społecznościowych, łatwo rozpoznać, że para przeżywa piękny czas. Skoczek narciarski chętnie publikuje wspólne zdjęcia z ukochaną i podobnie jest w przypadku aktorki. To prywatne fotografie, które zostały zrobione zarówno w miejscu zamieszkania pary, jak i w plenerach. Wiele z nich możecie obejrzeć poniżej, poznając historię niezwykłego związku mistrza świata Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. 📢 Pożar domu w Uszwi, jedna osoba poszkodowana. Z powodu akcji gaśniczej droga krajowa nr 75 została zablokowana. Zdjęcia Strażacy walczą z pożarem, do jakiego doszło w sobotę 11.03.2023 w Uszwi w powiecie brzeskim. Ogień objął budynek mieszkalny połączony z budynkiem gospodarczym. Jedna osoba jest poszkodowana pod opieką ratowników medycznych. Ponieważ dom stoi tuż przy drodze krajowej nr 75, na czas prowadzenia działań gaśniczych, droga w kierunku Nowego Sącza jest zablokowana.

📢 Agnieszka Holland chce zekranizować „Akuszerki” Sabiny Jakubowskiej z Jadownik koło Brzeska. Może powstać film lub serial Rok po premierze monumentalnej powieści „Akuszerki” Sabiny Jakubowskiej jej ekranizacją zainteresowała się Agnieszka Holland. Wydawca książki sprzedał reżyserce tzw. opcje filmowe i teraz trwają prace nad scenariuszem produkcji. Na bazie książki poświęconej akuszerkom z okolic Brzeska może powstać pełnometrażowy film, a nawet serial.

📢 Trzy miejsca z listy UNESCO w Małopolsce, które każdy powinien zobaczyć chociaż raz w życiu Znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie lada wyróżnienie. Małopolska może pochwalić się sporą ilością takich miejsc. Okazuje się nawet, że nasze województwo plasuje się na najwyższej pozycji co do ilości zabytków, które znalazły się na liście UNESCO w całej Polsce. Specjalnie dla was wybraliśmy trzy miejsca, które według nas każdy, nie tylko Małopolanin, powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. Dodatkowo przedstawiamy kilka ciekawostek na temat każdego z nich.

