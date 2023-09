Przegląd tygodnia z 24.09.2023 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 17.09 do 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Zawartość alkoholu w organizmie to kryterium, które pozwala na odróżnienie kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości, a kiedy ze stanem po spożyciu alkoholu.

Drożdżowy leniwiec z jabłkami to wyśmienite ciasto, przy którym się nie napracujesz. Nie musisz nic miksować, zagniatać czy wyrabiać – banalnie proste przygotowanie z pewnością cię mile zaskoczy. Wypiek jest pachnący, puszysty i delikatny. To rewelacyjna drożdżówka na deser. Sprawdź i wypróbuj przepis na prosty placek z jabłkami.

Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja odbyła się w sobotę (16 września). Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Gości dyskoteki bawił legendarny duet Kalwi i Remi, a także zespół Cliver. Zobaczcie, co tam się działo.

Obywatel Gruzji trafił do tymczasowego aresztu pod zarzutem doprowadzenia w miniony piątek (15 września) do koszmarnego wypadku na DK 75 w Będzieszynie koło Czchowa. Jak się okazuje, samochodem wwiózł do Polski nielegalnych imigrantów. Jedna z najciężej rannych w wypadku osób to kobieta w ciąży. Sprawą przerzutu migrantów zajmuje się również Straż Graniczna.

W poniedziałek 18.09 w godzinach południowych doszło do wypadku na drodze krajowej nr 75 w Brzesku. Jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni, ruch odbywa się wahadłowo.

Słynąca z pysznych owoców Iwkowa podsumowała tegoroczny sezon Świętem Suszonej Śliwki. Na stadionie sportowym Olimpia w Kątach miało miejsce świętowanie przy dźwiękach płynącej ze sceny muzyki oraz ciekawych występach. Jak co roku było wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.