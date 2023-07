Tygodniowy przegląd prasy 16.07.2023: Brzesko, 9.07-15.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Gdy żar leje się z nieba, wiele osób szuka ochłody nad wodą. Letni Park Wodny w Mościach przeżywa w sobotę (15 lipca) prawdziwy najazd plażowiczów. Jedni się opalają, drudzy korzystają z wodnych atrakcji, a jeszcze inni odpoczywają na kocykach w cieniu drzew. Furorę zwłaszcza wśród dzieci robią zjeżdżalnie, to do nich ustawia się najdłuższa kolejka.

Do trzech groźnie wyglądających wypadków z udziałem motocyklistów doszło w sobotę (15 lipca) po południu w regionie tarnowskim. W sumie poszkodowane zostały cztery osoby.

W Brzesku jednym miejscu będą szpital, komenda policji i komenda straży pożarnej. Szpital powiatowy działa od czterech dekad, trwa budowa nowej komendy powiatowej, rozpoczęły się również prace przy nowym układzie komunikacyjnym do zaplanowanych obiektów. Powstanie komfortowy dojazd w kierunku drogi krajowej nr 94 oraz drogi krajowej nr 75.

W środę front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód i przyniesie silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. IMGW dla całego województwa małopolskiego wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem, które obowiązuje od 12:00 12 lipca do 22:00 12 lipca.

Policjant brzeskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. 64-letni mężczyzna pojechał do sklepu po alkohol, mając w organizmie 3,2 promila alkoholu. Nie dość, że stracił prawo jazdy, to jeszcze grozi mu do dwóch lat więzienia.