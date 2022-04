Tygodniowy przegląd prasy 24.04.2022: Brzesko, 17.04-23.04.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.04 a 23.04.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tarnów. Grekokatolicy z Ukrainy modlili się w Wielką Sobotę w kościele akademickim. Poświęcili pokarmy na świąteczny stół [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 24.04.2022. 17.04 - 23.04.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tarnów. Grekokatolicy z Ukrainy modlili się w Wielką Sobotę w kościele akademickim. Poświęcili pokarmy na świąteczny stół [ZDJĘCIA] Wierni z Ukrainy obrządku greckokatolickiego, przebywający w Tarnowie i regionie spotkali się dzisiaj (23 kwietnia) po południu w kościele akademickim pw. św. Józefa, aby w Wielką Sobotę przygotować się do świąt Wielkanocy. Wielu przyniosło ze sobą koszyczki z tradycyjną święconką. 📢 Tarnów. Wielkie sprzątanie Góry św. Marcina. "Subotnik" to pomysł Ukraińców, którzy w ten sposób chcą podziękować za gościnę [ZDJĘCIA] W Tarnowie rozpoczął się "subotnik", czyli wielka akcja sprzątania Góry św. Marcina, zainicjowana przez uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w mieście i okolicy. Ukraińcy postanowili posprzątąć sąsiedztwo ruin zamku a także placu zabaw i nowo powstałej tężni na zboczach Góry św. Marcina w ramach czynu społecznego. Do akcji włączyli się również mieszkańcy Tarnowa. W sumie uczestniczy w niej około stu osób. Jedni zbierają śmieci, których jest mnóstwo zwłaszcza w sąsiedztwie ruin i biegnącej koło nich drogi, inni grabią liście, zbierają gałęzie i połamane konary. Jak tłumaczą organizatorzy, akcja jest formą wdzięczności Ukraińców dla miasta za gościnność oraz wsparcie, jakie zostało im tutaj udzielone. Niewykluczone, że będą kolejne.

📢 W Tarnowie i regionie zaczyna brakować żywności dla uchodźców. Wiele punktów wsparcia świeci pustkami, bo nie ma darczyńców W Tarnowie jest coraz trudniejsza sytuacja uchodźców z Ukrainy. W punkcie wsparcia rzeczowego przy ulicy Wałowej zaczyna brakować żywności i środków higienicznych. Podobnie sytuacja wygląda w innych częściach Małopolski. Niektóre miejsca, oferujące bezpłatną pomoc wojennym imigrantom zostały już zamknięte, innym grozi likwidacja, bo nie ma towarów i pojawiają się problemy z ich zaopatrzeniem.

Tygodniowa prasówka 24.04.2022: 17.04-23.04.2022 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze dyskoteki w Polsce - Ranking Klubów FTB z nowym liderem. Na którym są miejscu Energy2000, Seven Heaven I Explosion Club? Klub Energy2000 w Przytkowicach od lat nosi miano najlepszej dyskoteki w Polsce, a to za sprawą zajmowania przez lata pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Ranking Klubów FTB. Użytkownicy portalu społeczności imprezowej - ftb.pl mogą głosować na ulubione kluby i na tej podstawie tworzony jest ranking. Aktualnie jednak to nie Klub Energy2000 w Przytkowicach zajmuje pierwsze miejsce. Sprawdźcie najnowszy ranking.

📢 Bochnia. Przyjechał na święta i trafił na pół roku za kratki. 39-latek był poszukiwany listem gończym za jazdę po pijanemu Przyjazd na święta wielkanocne zakończył się dla 39-latka z Bochni półroczną odsiadką. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za jazdę po pijanemu. Został zatrzymany przez policję i trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę zasądzoną wobec niego przez sąd. 📢 Tatry. Jaka jest twoja wiedza o polskich górach? Zobaczcie 15 tatrzańskich "naj" Tatry to wyjątkowe góry. Przyciągają co roku tysiące turystów chętnych do zobaczenia ich piękna. Czy znasz je dobrze? Jaki szczyt jest najwyższy, który staw jest najgłębszy, jaki jest największy wodospad w górach? Zobaczcie najciekawsze "naj" z naszych polskich Tatr.

📢 Tancerki z Bobrownik Wielkich koło Tarnowa na podium Mistrzostw Świata Cheerleaders! W Orlando wywalczyły brązowy medal [ZDJĘCIA] Zespół Voltage z Bobrownik Wielkich koło Tarnowa zapisał się na kartach historii polskiego cheerleadingu. Dziewczyny wywalczyły brązowy medal na Mistrzostwa Świata Cheerleaders w Orlando na Florydzie. Polska pierwszy raz wystartowała w USA w dywizji Cheer i od razu zajęła miejsce na podium.

📢 Rybiki cukrowe są tam, gdzie jest ciepło i wilgotnie. Pojawiają się w piekarniach, młynach, także w domowej kuchni. Jak się ich pozbyć? Rybiki cukrowe zwane są też srebrzykami ze względu na połyskujące łuski na powłoce. Prowadzą tryb nocny, rzadko da się je więc wyłapać w ciągu dnia. Uwielbiają miejsca ciepłe i wilgotne, żywią się m.in. cukrami. Nie są niebezpieczne dla człowieka, ale ich obecność bywa uciążliwa, zwłaszcza jeśli zauważymy je w kuchni. Jak się ich pozbyć? 📢 Sześcioraczki z Tylmanowej rosną jak na drożdżach. Najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce wkrótce będzie obchodzić urodziny [ZDJĘCIA] 22.04 Urocze sześcioraczki: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela z Tylmanowej już wkrótce będą obchodzić trzecie urodziny. Ich mama na pokazuje kadry z ich życia, dzieli się wspólnymi chwilami. Tak wygląda najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce.

📢 Małopolanki medalistkami Mistrzostw Świata Cheerleaders. Dziewczyny z Bobrownik Wielkich na Florydzie wytańczyły brąz [ZDJĘCIA] Reprezentantki Polski pierwszy raz wystartowały w USA w dywizji Cheer Mistrzostw Świata Cheerleaders - ICU World's i zakończyły go w środę (20 kwietnia) na podium. Tym samym zespół Voltage z Bobrownik Wielkich koło Tarnowa zapisał się na kartach historii polskiego cheerleadingu. Udział cheerleaderek z Małopolski w imprezie możliwy był dzięki dofinansowaniu marszałka wojewóztwa.

📢 10 chorób, na które umiera najwięcej Polaków. Szokujący raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 21.04.2022 Co roku w Polsce umiera około 370 tys. osób. Prezentujemy zestawienie 10 chorób, które w pierwszej połowie 2021 roku były najczęściej wpisywane do kart zgonu. Lider tego ponurego rankingu zabił co czwartego Polaka. Co najczęściej nas zabija? Zobaczcie, klikając w naszą galerię. Ranking powstał na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

📢 "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Strażacy z Krakowa i Małopolski doposażeni [ZDJĘCIA] Nowe pojazdy pożarnicze, świadczenia ratownicze dla doświadczonych druhów i promesy na dofinansowanie zakupu kolejnych samochodów. Małopolscy strażacy otrzymali wielowymiarowe wsparcie, które przełoży się na bezpieczeństwo całego regionu. 📢 Brzesko. Nie żyje najstarsza mieszkanka Brzeska, Stanisława Żurek miała 105 lat W Wielkanoc w wieku 105 lat zmarła Stanisława Żurek, najstarsza mieszkanka Brzeska. Urodziła się 1 lutego 1917 roku w Słotwinie (od 1951 roku jest to jedna z dzielnic Brzeska). Jej rodzicami byli Stanisław i Kunegunda z domu Stec. 📢 Powiat bocheński. Zaginął 63-letni mieszkaniec Cerekwi, policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi poszukiwania zaginionego 63-letniego Zdzisława Rataja, mieszkańca Cerekwi.

19 kwietnia 2022 mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna wymaga opieki medycznej.

📢 Znasz biedronkę azjatycką lub gliniarza naściennego? Kiedyś w tropikach, dziś w Polsce. Te owady przywędrowały do nas z innych kontynentów Z każdym rokiem do Europy przybywa coraz więcej insektów, które do tej pory były widziane tylko w odległych i ciepłych rejonach świata. W ostatnich latach były plagi biedronek azjatyckich oraz ćmy bukszpanowej. Eksperci twierdzą, że u progu czai się też szerszeń azjatycki. Czy stanowią zagrożenie dla człowieka i naszego klimatu? Zobacz, na jakie okazy możesz trafić.

📢 Gnojnik. Kulisy tragicznej śmierci kobiety z niemowlakiem w studni. 37-latka zostawiła list pożegnalny Śledczy badający okoliczności tragedii, do jakiej doszło we wtorek (19.04) w Gnojniku, wykluczają na obecnym etapie postepowania udział osób trzecich. Kobieta, którą znaleziono martwą w studni wraz z pięciomiesięcznym synkiem, zostawiła list pożegnalny. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.

📢 Bochnia. Dzieci z Domu Dziecka postanowiły pomóc dzieciom z Ukrainy, nagrywając klip Dzieci z Domu Dziecka w Bochni nagrały teledysk, aby wesprzeć w ten sposób swoich rówieśników z objętej wojną Ukrainy. Podopieczni dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych „Perspektywa” oraz „Azymut” w Bochni chcą w ten sposób zmotywować ludzi oraz dzieci z podobnych placówek do pomagania bardziej potrzebującym.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

WSTRZYMANIE AKCJI RATOWNICZEJ W KWK PNIÓWEK